Gladbach in Champions League : Das Abenteuer des Jonas Hofmann

Grundsätzlich ist Marco Rose hochzufrieden mit Jonas Hofmann, der in den vergangenen Wochen und Monaten so stark spielte, dass er Anfang des Monats sogar sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft erleben durfte. Aber am vergangenen Wochenende nach dem 3:2-Sieg in Mainz, als der 28 Jahre alte Offensiv-Allrounder mit einem Tor und einer Torvorlage viel dazu beigetragen hatte, das Spiel trotz Rückstand noch zu gewinnen, ärgerte sich der Trainer von Borussia Mönchengladbach über seinen Spieler der Stunde. „Das nächste Mal ziehst du dir eine Jacke an“, zischte Rose im Nachgang der Partie mit strenger Stimme zu Hofmann, der es nun mal nicht gewohnt ist, so ein gefragter Gesprächspartner beim Fernsehen zu sein. „Es wird Winter, und du stehst hier schon zehn, fünfzehn Minuten und gibst Interviews.“

Offenbar wollte Rose unter allen Umständen verhindern, dass sein Spieler sich erkältet im Vorfeld der großen Partie an diesem Dienstagabend gegen Real Madrid (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League sowie auf Sky). Nach dem starken 2:2 bei Inter Mailand aus der Vorwoche wollen die Gladbacher abermals gegen einen Giganten des Weltfußballs punkten. „Es menschelt, die Jungs machen auch Fehler“, sagte Rose am Montagnachmittag über den Klub aus der spanischen Hauptstadt, um seiner Mannschaft die Ehrfurcht zu nehmen. In der Begegnung mit Weltstars wie Sergio Ramos, Karim Benzema oder Toni Kroos wolle man „nicht nur staunen“, kündigte der Trainer an. Und Hofmann hatte bereits am Samstag erklärt: „Das ist nicht nur ein lustiges Abenteuer.“ Sie trauen sich etwas zu in dieser schwierigen Gruppe mit Inter, Real und Schachtar Donezk.

Wobei dieses Corona-Jahr für Hofmann grundsätzlich etwas Abenteuerliches hat. Seit 2016 spielt er für die Borussia, stand aber immer irgendwie im Schatten anderer Angreifer. Gefeiert und verehrt wurden Thorgan Hazard, Lars Stindl, Publikumsliebling Patrick Hermann, Alassane Pléa oder Marcus Thuram. Hofmann hingegen hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Doch seit der Fußball nach dem Lockdown wieder rollt, spielte er fast immer brillant. Hofmann hatte großen Anteil an der Qualifikation des Klubs für die Champions League, an den letzten drei Spieltagen schoss er drei Tore und bereitete ein weiteres vor.

Erweckung eines Fußballers

Im neuen Bundesligajahr gehört er nun mit zwei Treffern und vier Vorlagen zur Spitzengruppe unter den Scorern, und in Mailand schoss er kurz vor Schluss das 2:1, das beinahe zum Sieg gereicht hätte. Er freue sich, „dass Jonas in so einer Topform ist“, sagte Abwehrspieler Matthias Ginter am Montag, als er auf Hofmanns gute Phase angesprochen wurde, und lobte die „super Standards“ des Kollegen. Darüber hinaus bewegt der gebürtige Heidelberger sich sehr geschickt zwischen der gegnerischen Abwehrkette und der Mittelfeldlinie, und in der Statistik der Bundesligaspieler, die im laufenden Spieljahr die meisten Sprints absolvierten, liegt er mit deutlichem Vorsprung auf dem ersten Rang. 164 Mal ist er in den ersten Partien losgespurtet, auf dem zweiten Platz liegen Dortmunds Thomas Meunier und Joshua Sargent von Werder Bremen mit jeweils 144 Sprints.

Bei der Borussia vollzieht sich damit die Erweckung eines Fußballers, dessen Potential schon oft gelobt wurde, der seine Möglichkeiten aber lange Zeit nicht voll ausreizte. Für acht Millionen Euro wechselte er 2016 von Borussia Dortmund an den Niederrhein, diese Summe weckte große Erwartungen. In seinen ersten Jahren tobten aber immer wieder Stürme der Entrüstung durch die sozialen Medien, wenn Hofmann aufgestellt wurde, während einer der beliebteren Angreifer nur auf der Bank saß.

Mittlerweile hat die Mehrheit der Anhänger aber erkannt, wie wertvoll dieser Spieler für die Mannschaft ist. Und mit Rose arbeitet er nun mit einem Trainer zusammen, der es versteht, die Stärken Hofmanns zur Geltung zu bringen: ein kluges Verhalten beim Pressen, Tempo im Umschaltspiel, eine unermüdliche Laufbereitschaft und derzeit auch sehr viel Gefährlichkeit vor dem gegnerischen Tor.