Beinahe so interessant wie die Dinge, die Sebastian Kehl am Montag in einer kleinen Journalistenrunde zur Lage bei Borussia Dortmund sagte, waren die Gedanken, die er unerwähnt ließ, die manchem Verantwortlichen beim BVB aber sicher durch den Kopf gehen. Der Sportdirektor geriet vor dem Duell gegen den FC Chelsea (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) geradezu ins Schwärmen.

Champions League Liveticker

„Wir sind in einer richtig guten Verfassung“, sagte er, und „das zeigt, dass wir an ein paar Stellschrauben gedreht haben, dass ein paar Dinge deutlich besser funktionieren und dass die Mannschaft auch gewillt war, an einigen Themen selbst zu arbeiten.“ Ähnlich klangen auch andere Erläuterungen Kehls. Die Profis hätten in der Winterpause in Problemzonen wie der „Leistungskultur“ und an „Mentalitätsthemen“ gearbeitet.

Die sechs Spiele dieses Jahres, die alle gewonnen wurden, haben „gezeigt, dass wir uns deutlich weiterentwickelt haben“, erklärte er. Erdende Worte oder warnende Anmerkungen tauchten allenfalls in Nebensätzen auf. Wer den BVB ein wenig kennt, der weiß, dass solche Momente des Überschwangs gefährlich sind.

Willensstarke Anführer

Schon oft haben die Dortmunder sich nach ein paar Siegen von dem Eindruck täuschen lassen, endlich ein stabiles Spitzenteam geworden zu sein, um anschließend doch wieder nachzulassen. Dabei ist Unnachgiebigkeit die womöglich wichtigste Eigenschaft im Gegenwartsfußball. Argentinien wurde so Weltmeister, und Union Berlin hat aufgrund dieser Tugend ernsthafte Chancen, deutscher Meister zu werden. Borussia Dortmund etwa auch?

Diese Frage stellen sich gerade nicht nur die Anhänger des Revierklubs. Denn neben dem 19 Jahre alten Supertalent Jude Bellingham erblühen Spieler wie Emre Can, Julian Brandt und Marius Wolf zu willensstarken Anführern. Die Defensive hat sich stabilisiert, Julian Ryerson, der von Union Berlin kam, ist eine gute Verstärkung, und die Zuversicht ist groß. Oder brechen sie doch irgendwann ein, wie fast immer im den vergangenen zehn Jahren?

Wäre Matthias Sammer nicht nur Berater der Geschäftsführung, sondern mitverantwortlich für das Alltagsklima, würde er in so einer Situation wohl die Begeisterung bremsen. Seit Jahren ist eines der Dortmunder Probleme, dass zu starke emotionale Ausschläge in alle Richtungen mitunter Klarheit kosten. Immerhin sagte Brandt am vergangenen Wochenende: „In der Euphorie muss man vorsichtig sein, dass man nicht überdreht.“

Mehr zum Thema 1/

Beim BVB haben sie sich aber entschlossen, den Moment des Erfolges zu genießen, um den Flow am Laufen zu halten und zumindest öffentlich weniger von den weiterhin vorhandenen Verbesserungspotenzialen zu sprechen. Aber vielleicht gelingt ihnen diesmal ja eine funktionierende Mixtur aus Euphorie und Unnachgiebigkeit, auf die der FC Chelsea nicht die passenden Antworten findet.