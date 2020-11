Borussia Dortmund : Wer für die neue Stabilität beim BVB sorgt

Selbstverständlich hat auch Erling Haaland in Brügge wieder ein kleines Spektakel veranstaltet. Zwei Treffer hat dieser faszinierende Stürmer zum 3:0-Sieg von Borussia Dortmund beigesteuert und damit einen neuen Rekord aufgestellt. 14 Tore sind ihm nun während seiner ersten elf Partien in der Champions League gelungen, das hat noch kein Spieler vorher geschafft. Haaland sei ein „verrückter Typ“, dessen „Ehrgeiz dieser Mannschaft sehr gut tut“, sagte Sebastian Kehl, der Leiter der Lizenzspielerabteilung, über den Norweger. Haaland sei „eine Tormaschine“, sagte auch Thorgan Hazard, doch die besonderen Fähigkeiten dieses Angreifers waren an diesem Abend nur ein Faktor beim Sprung des BVB an die Tabellenspitze von Gruppe F.

Jenseits der großen Haaland-Show war dieses Duell in Westflandern zu einem Abend der Belgier geworden, die in der Dortmunder Startelf standen: Axel Witsel, Thomas Meunier und Hazard. Es gab diese große Zeit beim BVB als mit Jakub Blaszczykowski, Robert Lewandowski und Lukasz Piszczek drei Polen großen Anteil an den Titelgewinnen mit dem Trainer Jürgen Klopp hatten. Derzeit spielen drei Profis aus Belgien prägende Rollen in diesem Team. Nie war das so gut sichtbar wie in Brügge.