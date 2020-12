Champions League gegen Lazio : Die Lösung des Dortmunder Problems ist in Arbeit

Besonders viel Zeit zur Aufarbeitung des jüngsten Rückschlages hat sich bei Borussia Dortmund niemand nehmen wollen. „Es ist eine Phase mit ganz vielen Spielen“, sagte Thomas Delaney am Tag vor der Partie gegen Lazio Rom an diesem Mittwoch (21.00 Uhr F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und auf Sky). Daher habe die Mannschaft nach dem 1:2 gegen den 1. FC Köln am Wochenende „Zeit gebraucht, um sich etwas zu erholen“. Überhaupt „ist es manchmal nicht die beste Lösung, alles zu analysieren“, erklärte der Däne. Was falsch lief, weiß ohnehin jeder im Kader. „Mehr Tempo“ habe gefehlt, sagte Lucien Favre nach der Niederlage in der Bundesliga zum x-ten Mal. Gegen abermalige Rückfälle scheinen solche Mahnungen nicht zu helfen.

Die Problematik verbirgt sich irgendwo tief im Wesenskern dieser Mannschaft, für schnelle Lösungen ist das Thema zu komplex. „Es ist passiert, und wir können das nicht mehr ändern, wir müssen nach vorne schauen“, sagte Favre also am Dienstag. Mit einem Sieg gegen Rom, mit dem vorzeitig der Gruppensieg feststehen würde, bietet sich auch ohne aufwendige Selbsterkenntnis eine schöne Chance zum Stimmungsumschwung. Und doch lohnt ein etwas genauerer Blick auf die fußballerische Langsamkeit, mit der die Dortmunder sich immer wieder selbst ausbremsen.

Favre liebt Struktur und Ordnung

Favre liebt Struktur und Ordnung im Spiel seiner Mannschaft, auch deshalb gehört der erfahrene Belgier Axel Witsel in allen wichtigen Partien zur Startelf. Er ist fast immer anspielbar, macht kaum Fehler. „Chaloupe“ tauften ihn seine Mitspieler einst bei Standard Lüttich. Das ist der französische Begriff für die kleinen Holzruderboote, die überall an der Atlantikküste ankern. Die sanft auf dem Wasser schaukeln und selbst bei stürmischem Wetter noch Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen. Oft ist das hilfreich, gerade in Duellen mit sehr starken Gegnern ist Witsel ein wichtiger Stabilisator. Aber die Grenzen zur Trägheit sind fließend.

Wenn dann auch noch der ähnlich defensiv denkende Emre Can gemeinsam mit Witsel im defensiven Mittelfeld spielt, haben die Dortmunder viel Mühe, Räume im gegnerischen Defensivkonstrukt zu öffnen. Besonders in Heimspielen ohne Publikum, wenn die Gegner tief stehen und viel laufen. Vier der jüngsten sechs Partien im eigenen Stadion ohne Publikum verloren die Dortmunder sogar. Als zwischenzeitlich zumindest einige hundert oder sogar tausend Leute kommen durften, gewannen sie 3:0 gegen Gladbach, 4:0 gegen Freiburg und 3:0 gegen Schalke. Das Publikum „fehlt für alle, das ist ein Vorteil für die Auswärtsmannschaft“, sagte Delaney.

Ohne die Energien der Anhänger und mit vielen nach Kontrolle strebenden Spielern wie Witsel, Can, Hummels, Meunier oder Akanji auf dem Platz hat der BVB derzeit oft ein Problem. Can (Blessur am Fußgelenk) und Meunier (Wadenverletzung) werden gegen Lazio verletzt fehlen. Aber die Lösung ist in Arbeit. Mit dem 17 Jahre alten Jude Bellingham wartet ein Spieler mit etwas anderen Fähigkeiten auf Einsätze im defensiven Mittelfeld. Der Engländer ist ein dynamischer Typ, seine Bewegungen und Pässe führen häufiger in die Tiefe als in die Breite. Bayern Münchens Leon Goretzka oder Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach haben ähnliche Fähigkeiten.

Allerdings muss Favre in diesem Herbst permanent abwägen zwischen Belastungssteuerung, defensiven Überlegungen und Risikobereitschaft. In diesem Spiel hat der Trainer zumindest in der Rückschau wohl nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. „Wir müssen in allen Situationen schärfer sein“, sagte Favre nun, womöglich ist das ein Hinweis darauf, dass Delaney und Bellingham das Pärchen im defensiven Mittelfeld bilden werden. Mit Chancen auf Dynamik in der Offensive, aber inklusive der Gefahr, ausgekontert zu werden.