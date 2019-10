0:2 in Champions League : Favre redet die Lage beim BVB schön

Bei Borussia Dortmund läuft es nicht nach Wunsch. Durch das 0:2 bei Inter Mailand droht das Aus in der Champions League. Doch nicht nur der Trainer ist mit dem Spiel in Italien eigentlich ganz zufrieden.

In der Not ging der Blick bei Borussia Dortmund gleich nach vorne. „Wir wissen, was dieses Spiel für uns bedeutet und welche Möglichkeiten es für uns birgt – sowohl in der Tabelle als auch für die Emotionen im Umfeld. Wir brauchen jetzt diesen Push“ sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl mit Blick auf das ewig brisante Bundesliga-Derby mit Schalke 04 am Samstag. Das, was am Mittwoch passiert war, ließ sich zu später Stunde in Giuseppe-Meazza-Stadion eh nicht mehr ändern. Nach einer schwachen Vorstellung hatte die Borussia in der Champions League mit 0:2 bei Inter Mailand verloren.

Champions League Liveticker

Die Lage in der Gruppe F hat sich für die Elf von Trainer Lucien Favre nun unangenehm zugespitzt. Nach dem ehrenwerten 0:0 daheim gegen den Favoriten und Tabellenführer FC Barcelona und dem 2:0 bei Außenseiter und Schlusslicht Slavia Prag sind die Dortmunder nun vor dem Rückspiel gegen das punktgleiche Inter in zwei Wochen arg unter Druck. Um den direkten Vergleich mit den Italienern zu gewinnen, brauchen sie unbedingt einen Sieg, der in der Europapokal-Arithmetik mindestens so wertvoll ist wie dieses 2:0 Inters.

Um in Mailand zu bestehen, hatte sich Favre einen Kniff ausgedacht, der eigentlich nicht zu den sonst so stürmischen Borussen passt. Erstmals in dieser Saison spielte der BVB mit Dreierkette in der Abwehr, davor waren defensive Außen im Mittelfeld und zwei Sechser im Zentrum positioniert. Die Offensive bestand praktisch ohne Stürmer, weil Julian Brandt, der für den Posten vorgesehen war, sich sehr oft ins Mittelfeld zurückfallen ließ. Das hatte zur Folge, dass nach vorne kaum etwas ging bei den Dortmundern, bei denen der wichtige Kapitän Marco Reus und Torjäger Paco Alcacer fehlten.

Trainer Favre war trotz der Niederlage zufrieden und redete den Auftritt schön. „Ich denke, wir haben gut gespielt. In der ersten Halbzeit waren wir sehr stabil“, befand der Schweizer Fußballlehrer zur Verwunderung mancher Zuhörer beim TV-Sender Sky. „Es ist schade, dass wir dann das 1:0 bekommen. Wir haben nicht viele Torchancen, aber wir haben gut gespielt. In der zweiten Halbzeit nutzen wir zwei, drei Möglichkeiten nicht.“ Es sei geplant gewesen, so kompakt zu spielen. „Wir können nicht träumen und denken, dass wir gegen diese Mannschaft zehn Torchancen haben. Wir haben mit Geduld gespielt, sodass wir keine Konter bekommen. Wie am Anfang gesagt: Es ist eine sehr, sehr schwere Gruppe. Aber noch ist alles möglich.“

Tritt Favres Team im Derby auf Schalke jedoch ähnlich mutlos auf wie in Mailand, drohen weitere Schlagzeilen über das angebliche Interesse des BVB an anderen Trainern wie José Mourinho. Über diese Personalie hatte die „Sport Bild“ am Spieltag mit Verweis auf die Kontakte von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zum portugiesischen Coach berichtet. Das Dementi der Borussia fiel deutlich aus. „Diese Gerüchte um Mourinho entbehren jeder Substanz. Wir führen keine Trainerdiskussion und sind froh, Lucien Favre zu haben“, sagte Sportdirektor Michael Zorc bei Sky bereits vor der Partie. Und auch Kehl zeigte sich verwundert: „Wir haben schon sehr gestaunt, als wir das gelesen haben.“

Alle Hoffnungen, dass bereits das 1:0 über Mönchengladbach am vergangenen Samstag nach zuvor drei Remis in der Bundesliga für eine Trendwende zum Guten gesorgt haben könnte, erwiesen sich in Mailand als Wunschdenken. Mit gnadenloser Kaltschnäuzigkeit zwangen die eigentlich über weite Strecken ähnlich harmlosen Italiener den BVB dank der Tore von Lautaro Martínez (22. Minute) und Antonio Candreva (89.) in die Knie. „Das war ein Spiel, das man nicht unbedingt verlieren muss. Inter war deutlich effektiver als wir“, sagte Zorc.

Mehr zum Thema 1/

Effizienz müssen die Dortmunder nun im Rückspiel zeigen, um nicht die Chancen auf die Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League arg zu verringern. „Wir werden zuhause viel dominanter auftreten wollen. Wir werden mehr pressen, mehr Gas geben nach vorne“, sagte Mats Hummels, der Reus als Kapitän vertrat. „Wir müssen unser Heimspiel jetzt gewinnen, damit wir nicht auf den direkten Vergleich angewiesen sein könnten. Deswegen werden wir zuhause voll auf Sieg spielen.“

Auch er sah das Spiel in Mailand positiver als mancher Beobachter von außen. „Nach einem 0:2 ist das schwierig zu sagen, aber wir haben es geschafft, Mailand seine Waffen zu nehmen. Wir haben selbst nicht so viel Druck nach vorne entwickelt, andererseits haben wir so gut wie nichts zugelassen“, sagte Hummels. „Inter hatte eine Torchance in der ersten Halbzeit, da machen sie das Tor draus. Eigentlich war das ein klassisches Null-zu-Null-Spiel bis zur 80. Minute, dass nur leider nicht Null zu Null stand. Das war unser großes Problem.“