Champions League gegen ManCity : Das Leiden von Borussia Dortmund lohnt sich

Erling Haaland war auch da. Der europaweit gefürchtete norwegische Stürmerstar, der in seiner ersten Saison für den englischen Meister Manchester City schon 22 Treffer in 14 Pflichtspielen erzielt hat. Eine Monsterquote für den 1,95 Meter langen Modellathleten. Am Dienstagabend, die Champions-League-Auslosung hat es so gewollt, war er mal wieder in seinem alten sportlichen Wohnzimmer zu Gast, freundlich begrüßt von 81.000 Zuschauern im ausverkauften Dortmunder Stadion.

Champions League Liveticker

Und wie war er, der 22 Jahre alte norwegische Wunderstürmer? Nach einer Schlüsselszene, in der er von seinem früheren Mannschaftskameraden Mats Hummels mutig abgegrätscht wurde, die Unauffälligkeit in Person. Haaland wurde nach den ersten 45 Minuten von Trainer Pep Guardiola, wohl auch, um ihm mal eine Verschnaufpause zu gönnen, gegen den offensiven Mittelfeldspieler Bernardo Silva ausgetauscht.

Was Haaland dann von der Bank aus sah, war ein intensives Spiel, dem aber das Entscheidende, ein Tor hüben oder drüben, fehlte. Eben deshalb hatten schließlich beide Teams ihr Tagesziel erreicht und sich für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert: City nach 624 Pässen und nur acht Torschüssen als Erster, Dortmund nach 296 Pässen, aber elf Torschüssen als Zweiter der Gruppe G.

BVB gewinnt Vergleich mit Sevilla

Dem Gruppendritten FC Sevilla würde am kommenden Mittwoch nach dem 3:0-Erfolg über den bisher sieglosen FC Kopenhagen auch ein voller Erfolg in Manchester bei einer Dortmunder Niederlage in der dänischen Hauptstadt nicht weiterhelfen, weil der BVB bei Punktgleichheit den direkten Vergleich mit den Andalusiern nach einem 4:1-Sieg in Sevilla und einem 1:1 daheim gewonnen hat.

Zurück also zum Dienstagabend in Dortmund, wo der Tabellenführer der englischen Premier League, erstmals in einem Pflichtspiel mit dem früheren Bielefelder Arminen Stefan Ortega Moreno als sicherer Rückhalt im Tor, nach der ersten Halbzeit froh sein konnte, dass der couragiertere BVB mit seinen Konterattacken nicht in Führung lag.

Vor allem, nachdem der 17 Jahre alte Mittelstürmer Youssoufa Moukoko seinen Torschuss aus allerbester Position verzogen hatte (36. Minute). Ohne den Nebendarsteller Haaland und den gar nicht erst eingesetzten Spielmacher Kevin De Bruyne verdiente sich City schließlich das für beide Teams wertvolle Remis, weil die Skyblues ihren Gegner nach der Pause immer weiter zurückdrängten und in der 58. Minute nach Emre Cans Foul an Riyad Mahrez im Dortmunder Strafraum drauf und dran schienen, die freie Schussbahn zum 1:0 zu nutzen.

Dass der Gefoulte dann selbst den Strafstoß ausführte, war keine so gute Idee. Der Algerier ließ sich dazu etwas zu viel Zeit, ehe er eine falsche Entscheidung traf. Sein halbhoch und nicht besonders platziert geschossener Elfmeter konnte von Gregor Kobel, eine weitere Dortmunder Stütze aus dem Stabilbaukasten von Trainer Edin Terzic, im Flug pariert werden.

Dahin war Manchesters größte Gelegenheit, dieses Duell zweier gleich starker Teams für sich zu entscheiden. Kobel hatte danach gut reden, als er sagte, „ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, dass er – gemeint war Haaland – den Elfmeter schießt, aber leider war er nicht mehr auf dem Platz“. Darüber konnten die Dortmunder froh sein, da Haaland auch an seinen unauffälligeren Tagen immer für einen Treffer gut ist.

Wie zum Beispiel beim Hinspiel, als der Norweger kurz vor Schluss auf artistische Weise den Treffer zum 2:1-Erfolg seines Teams nach einem 0:1-Rückstand geschossen hatte. Es war der dritte 2:1-Erfolg für die Engländer in der Champions-League-Historie dieser beiden Teams, zu der nun auch ein torloses Remis der besseren Sorte gehört.

Mehr zum Thema 1/

Mats Hummels, am Dienstag wie schon so oft in seinen Dortmunder Jahren ein überragender Anführer seines Teams, als es darauf ankam, ersparte sich anders als nach dem Remis vor zwei Wochen gegen Sevilla auch nur den Hauch von Kritik über die zum Tadel auch nicht einladende Leistung.

Der 34 Jahre alte Innenverteidiger, der im Verbund mit dem jungen Nationalspieler Kevin Schlotterbeck, dem erfahrenen Nationalspieler Niklas Süle und dem in neuer Rolle als Linksverteidiger geschickt agierenden Thorgan Hazard die Defensive vor Kobel organisierte und zusammenhielt, hatte sich bei diesem Spitzenspiel der Gruppe G ganz besonders in die Pflicht genommen. „Wenn man wie ich vor zwei Wochen kritisiert, dann muss man auch von mir erwarten, dass ich leistungstechnisch und von meiner Art her vorangehe.“

Das tat Hummels von der ersten bis zur letzten Minute hochkonzentriert und mit der Übersicht des alten Meisters. Dazu lobte er, der noch vor Kurzem die selbstverliebte Mentalität des „Hacke, Spitze, eins, zwei, drei“-Fußballs einiger Kollegen gescholten hatte, vor allem den manchmal allzu ballverliebten Jungnationalspieler Karim Adeyemi, „der auf der rechten Seite bis zur 73. Minute – als ihn Donyell Malen ersetzte – geackert hat“.

Als alle Dortmunder das 0:0 hingebungsvoll verteidigt hatten, freuten sie sich im Kollektiv über einen bestandenen Kraftakt gegen einen diesmal nur gleichstarken Topgegner aus England. Chefanalytiker Hummels sagte: „In der ersten Halbzeit mussten wir führen, in der zweiten haben wir gelitten.“ Es hat sich gelohnt.