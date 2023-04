Entschieden war das Champions-League-Viertelfinale gegen Bayern München seit dem 3:0 im Hinspiel, im Rückspiel musste Manchester City den Vorsprung bloß noch über die Zeit retten. Es gelang ihnen gleichermaßen glanz- wie mühelos.

Und so steht City in der dritten Saison nacheinander im Halbfinale von Europas Spitzenwettbewerb – auch dank Trainer Pep Guardiola. „Ich bin so froh“, sagte der nach dem Abpfiff in München am Mittwochabend und lobte dabei auch höflich seinen früheren Arbeitgeber FC Bayern, der es seiner Mannschaft schwer gemacht habe: „Zum Glück haben sie ihre Chancen nicht genutzt.“

Kollaps für die Geschichtsbücher

Im Halbfinale trifft City ausgerechnet auf den Vorjahressieger Real Madrid. Schon vor einem Jahr standen sich beide Klubs im Halbfinale der Champions League gegenüber – und City scheiterte auf die dramatischste, ja schmerzhafteste Weise an den Spaniern. Das Hinspiel hatte City damals 4:3 gewonnen, und im Rückspiel im Stadion Santiago Bernabéu stand es bis zur 90. Spielminute 1:0 für die Engländer. Eigentlich konnte nichts mehr schiefgehen.

Doch dann flog ihnen das Spiel innerhalb von 84 Sekunden um die Ohren: Der junge Rodrygo schoss wie aus dem Nichts zwei Tore für Real, nachdem seine Mitspieler zuvor keinen einzigen Schuss aufs Ziel zustande gebracht hatten. In der Verlängerung erzielte Karim Benzema per Elfmeter das Siegtor gegen vollkommen demoralisierte Cityzens. Guardiola hielt sich entsetzt die Hände vors Gesicht – es war ein Kollaps für die Fußball-Geschichtsbücher.

Haaland macht den Unterschied

In diesem Jahr kann sich City dafür rächen. Und es spricht einiges dafür, dass ihnen das auch gelingen könnte. Erstens findet das Rückspiel dieses Mal nicht in Madrid statt, sondern in Manchester: Zu Hause hat City in dieser Saison bis jetzt alle Champions-League Spiele gewonnen – zuletzt 3:0 gegen Bayern München und mit 7:0 Toren gegen RB Leipzig.

Zweitens hat Guardiola seine bevorzugte Startaufstellung gefunden und experimentiert nicht wie früher herum: Gegen die Bayern stellte er im Hin- und Rückspiel exakt dieselbe Mannschaft auf. Und drittens hat City einen Spieler in seinen Reihen, der vergangenes Jahr noch nicht dabei war: Erling Haaland. Citys Superstürmer verschoss am Mittwoch zwar einen Elfmeter – untypisch für den sonst so zielsicheren Norweger –, er schoss seine Mannschaft später aber in Führung.

In allen Wettbewerben zusammen hat er nun 48 Tore in 41 Einsätzen erzielt; in der Champions League sind es zwölf Tore in acht Spielen. Besser als der 22-Jährige ist aktuell kein Stürmer der Welt. Mit Haaland will City zum ersten Mal die Champions League gewinnen, Guardiola hat seine Taktik dazu ganz auf ihn zugeschnitten: Die einzige Aufgabe des Vollblut-Mittelstürmers ist das Toreschießen. Jetzt aber kommt ein zusätzlicher Auftrag dazu: Gegen Real soll Haaland zu Citys blondem Racheengel werden.