Zugegeben, ganz fair ist der Vergleich nicht, und Bundestrainer Hansi Flick würde gewiss Einspruch erheben. Ein paar Gründe gab es aber schon, noch einmal an Qatar zu denken am Dienstagabend in Paris. Da war auf der einen Seite der deutsche Nationalstürmer Thomas Müller, erwiesenermaßen in guter Form, zuletzt mit zwei Toren und zwei Assists in vier Spielen.

Champions League Liveticker

Christian Kamp Sportredakteur. Folgen Ich folge

Im Achtelfinale der Champions League aber saß dieser Müller 75 Minuten auf der Bank, weil sein Vereinstrainer Julian Nagelsmann entschieden hatte, dass es besser sei, einen „klassischen Stürmer“ zu haben. Als das Spiel vorbei war, hatte Müller keinen relevanten Beitrag mehr geleistet.