Was die Siege in der Champions League aussagen

Bayern nach der Gruppenphase : Was die Siege in der Champions League aussagen

Als Eric Maxim Choupo-Moting mit seinem rechten Bein ausholte, wusste einer, was passieren wird. „Oh, Tor“, sagte der Mann, der im Stadion neben Julian Nagelsmann, dem Fußballtrainer des FC Bayern, saß. Das hörte Nagelsmann – und erzählte es später: „Mein Ko-Trainer hat’s schon gesagt, als er ausgeholt hat.“ Er erwähnte nicht, welcher Ko-Trainer es war: Dino Toppmöller oder Xaver Zembrod? Egal, die Erkenntnis wäre sowieso dieselbe: Man wagt momentan keine mutigen Prognosen, wenn man einen Treffer von Eric Maxim Choupo-Moting ankündigt. Wahrscheinlich nicht mal dann, wenn er, wie in der 72. Minute an diesem Dienstagabend in München, mehr als 20 Meter vom Tor entfernt ist.

Champions League Liveticker

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Am sechsten und letzten Vorrundenspieltag der Champions League ist passiert, was in den vergangenen Wochen immer passiert ist: Der Stürmer Choupo-Moting hat ein Tor geschossen – und der FC Bayern ein Spiel gewonnen. Durch das 2:0 gegen Inter Mailand (sowohl den Deutschen als auch den Italienern war das Achtelfinale schon vorher sicher) schnappte sich München nicht nur drei Punkte und mehrere Millionen Euro, sondern auch eine Bestmarke: Mit Julian Nagelsmann, der seit dem Sommer 2021 für den FC Bayern arbeitet, hat der Verein alle zwölf Vorrundenspiele in der Champions League gewonnen.