Champions League : Das Münchner Rätsel nach dem Aus

Als alles vorbei war, als sich ein paar Meter entfernt die ersten Spieler des FC Bayern enttäuscht auf dem Rasen fallen ließen, griff Julian Nagelsmann erst einmal zur Flasche, zur Wasserflasche. Der Trainer nahm einen großen Schluck, ehe er sich von seinem Sitz auf dem Münchner Bank erhob und das tat, was an diesem Abend zu tun war. Dem Gegner aus Villarreal zu gratulieren, die eigenen Spieler aufzumuntern – und sich schon einmal ein paar Antworten auf Fragen zu überlegen, die unvermeidlich sind, wenn der deutsche Rekordmeister die zweite Titelchance der Saison vergeben hat.

Die Bayern sind wie im vergangenen Jahr im Viertelfinale der Champions League gescheitert, aber dieses Mal nicht an Paris Saint-Germain und damit einem Klub aus der europäischen Beletage, sondern am FC Villarreal, einem Kleinstadtverein ohne große Stars, der trotz des im Wettbewerb erworbenen Rufes, ein unbequemer Gegner zu sein, als Außenseiter galt. Nach dem 0:1 im Hinspiel schafften es die Münchner auch im zweiten Duell nicht, die Spanier zu bezwingen.

Das 1:1 in der erstmals seit Ende 2019 wieder bei einer Königsklassen-Partie ausverkauften Münchner Arena nannte Nagelsmann zwar „eines der besten Spiele der vergangenen Monate“. Aber er hatte keine Erklärung, warum es eine Mannschaft mit der Klasse des FC Bayern nicht gelang, mehr als dieses eine Tor von Robert Lewandowski in der 52. Minute zu erzielen.

Stattdessen fingen sich die Münchner kurz vor Schluss noch einen Gegentreffer durch Samu Chukwueze fing (88.), weil zunächst Gerard Moreno nicht genügend attackiert worden war und dann auch noch Alphonso Davies das Abseits aufhob. Eine Pointe ist, dass sowohl Chukwueze als auch Davies erst kurz davor eingewechselt worden waren.

„Sie haben alles versucht“

„Ich weiß nicht, was sich sagen soll“, gab ein sonst selten sprachloser Thomas Müller zu Protokoll. „Dass dieses Spiel 1:1 ausgeht, hat der Spielverlauf eigentlich nicht hergegeben. Wir haben gedrückt, gedrückt, gedrückt.“ Auch Nagelsmann sah seine Mannschaft klar im Vorteil, sie sei „taktisch diszipliniert, auch taktisch gut, defensiv wie offensiv“, gewesen. Und diese Leistung rücke das Hinspiel „noch einmal in ein schlechteres Licht“.

Womöglich findet der Bayern-Trainer mit ein wenig Abstand dann doch noch ein paar Defizite im Münchner Spiel, denn bei aller Dominanz und Giftigkeit in den Zweikämpfen fehlte mit Ausnahme einer kurzen Phase nach der Pause, als der Führungstreffer fiel und anschließend Müller noch eine sehr gute Chance vergab, der Schwung nach vorne, der Esprit, den es gebraucht hätte, um den Abwehrriegel der Spanier zu knacken. „Ich denke, man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn. „Sie haben alles versucht.“

Alles, zu was die Bayern im Moment in der Lage sind jedenfalls. Und das ist nicht ganz das, was sie in dieser Saison schon ein paarmal gezeigt haben. In der Gruppenphase der Champions League zum Beispiel, als sie den FC Barcelona zweimal 3:0 bezwangen – und anschließend schon als Topfavorit auf die europäische Krone gehandelt worden waren. Aber je näher die entscheidende Phase der Saison rückte, desto inkonstanter wurden die Leistungen. Es mag mit den vielen Verletzungen zu tun haben, mit den langen Ausfällen von Leon Goretzka oder Davies in der Rückrunde zum Beispiel, mit den vielen der Personalsituation geschuldeten Wechseln und mit kleineren oder größeren Formdellen von Schlüsselspielern.

Aber vielleicht lenkten zuletzt auch ein paar ungelösten Vertragssituationen wie bei Lewandowski oder Müller vom Wesentlichen ab. Davon, dass dies die Konzentration gestört oder gar für Unruhe in der Mannschaft geführt haben könnte, will Nagelsmann nichts wissen. „Das wäre mir zu viel Alibi“, sagt er. Er werde seine Lehren aus dem Scheitern an Villarreal ziehen, „aber garantiert nicht die Schuld jemanden dafür geben“.

Die werden die Verantwortlichen beim FC Bayern andersherum auch ihm nicht geben. Zumindest nicht öffentlich. „Wir werden jetzt nicht in Tränen ausbrechen, sondern nächstes Jahr wieder angreifen“, sagt Kahn. Allerdings weiß Nagelsmann, dass die Bewertung seines Jobs im ersten Jahr und die der gesamten Saison „auch ein bisschen davon abhängt, wie wir die Meisterschaft gestalten“.

Voraussetzung dafür, dass sein Image keine größeren Kratzer bekommt, ist eine souveräne Verteidigung des großen Vorsprungs in der Bundesliga, inklusive Sieg über Verfolger Borussia Dortmund im Prestigeduell in eineinhalb Wochen. Damit hätte er ein ähnliches Ergebnis wie Hansi Flick im vergangenen Jahr. „Aber das ist für Bayern München, glaube ich, nicht ausreichend“, weiß Nagelsmann. Das Halbfinale in der Champions League sei neben dem Meistertitel, „ja immer so das Minimalziel“. Das des Vereins und der Mannschaft. „Und das haben wir nicht geschafft.“