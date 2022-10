Neuer Trainer, alte Probleme : Alonso noch nicht Bayers Wunderheiler

Der Fußballer ist noch sehr lebendig im Körper des Trainers Xabi Alonso, das war während der ersten Champions-League-Partie des Spaniers in der Rolle eines Trainers nicht zu übersehen. Genau wie am vergangenen Wochenende bei seinem Bundesligadebüt in Diensten von Bayer Leverkusen schien Alonso am liebsten mitspielen zu wollen; der ehemalige Fußballstar sprang fuchtelnd durch seine Coaching Zone, trieb seine Werkself leidenschaftlich an, rannte auf und ab. Ohne jeden Zweifel hätte es den Rheinländern gutgetan, wenn Alonso, der Mittelfeldstratege, auf dem Rasen dabei gewesen wäre.

Champions League Liveticker

Vielleicht hätte er dort mehr bewirken können. Am Spielfeldrand war er der Misserfolgsdynamik, unter der schon sein in der vergangenen Woche entlassener Vorgänger Gerardo Seoane gelitten hatte, hilflos ausgeliefert. Leverkusen verlor klar mit 0:3 gegen den FC Porto. Und danach sagte Alonso einen Satz, der auch zu vielen Seoane-Spielen des ersten Saisondrittels gepasst hätte: „Ich glaube, das haben wir nicht verdient.“

Ohne den erhofften Sofort-Effekt

Damit ist klar, dass der Trainerwechsel nicht den erhofften Sofort-Effekt hat, den sich die Verantwortlichen durch ihre Maßnahme erhofft hatten. Alonso ist kein Befreier, durch dessen bloße Anwesenheit sich die Verlierer-Mannschaft wieder in ein funktionierendes Erfolgsensemble verwandelt. Die Probleme sitzen tiefer. „Von der grundsätzlichen Spielanlage war das in Ordnung“, sagte Sportchef Simon Rolfes zwar, und Jonathan Tah erklärte: „Ich glaube, wir haben schon sehr viel mitgenommen in der kurzen Zeit. Kleine taktische Umstellungen, aber auch die Intensität, die wir hatten. Wir haben definitiv versucht, kompakter zu spielen.“

Die quälendsten Symptome der Leverkusener Krise zeigten sich jedoch auch an diesem Abend in ihrer vollen Pracht: Einerseits enden gute Offensivaktionen regelmäßig mit ungenauen, unglücklichen und zum Teil auch kläglichen Abschlüssen. Wie schon Patrik Schick im Hinspiel scheiterte nun Kerem Demirbay mit einem furchtbar schlecht geschossenen Elfmeter an dem wieder einmal überragend spielenden portugiesischen Torhüter Diogo Costa. Diesmal in der 16. Minute beim Stand von 0:1. „Heute war das ein entscheidender Moment für uns und in Porto auch“, sagte Alonso. Das zweite Merkmal der Leverkusener Not sind die gruseligen Fehler beim Verteidigen, auch an dieser Stelle hat sich nichts verbessert. Diesmal hatte Odilon Kossounou einen besonders finsteren Tag erwischt.

Nach dem netten 4:0-Sieg gegen kaum konkurrenzfähige Schalker vom Samstag sah Alonso also zum ersten Mal mit eigenen Augen, wie labil sein neues Team reagiert, sobald ein etwas stärkerer Gegner Widerstand leistet. „Das ist meine Arbeit, das ist, was wir besser machen können und wollen“, sagte er zu den vielen Fehlern vorne wie hinten. Nun verspüre er einen „Schmerz“, der zwar nicht angenehm sei, der aber auf dem Weg in bessere Zeiten sehr helfen könne: „Wir müssen diesen Schmerz benutzen, um am Samstag eine gute Energie zu haben.“

Da fahren die Leverkusener zu einem schweren Auswärtsspiel nach Frankfurt, nicht nur der ehemalige Eintracht-Torhüter Lukas Hradecky weiß, dass es dort leicht die nächste Niederlage setzen kann. „Momentan müssen wir uns halt durch viel Scheiße beißen, dass wir uns die Erfolge holen“, sagte er. „Mit harter Arbeit geht es weiter, Fußball ist manchmal undankbar und gnadenlos.“

Mehr zum Thema 1/

Das gilt auch für die Ausgangslage in der Champions League. In der Gruppe steht erstaunlicherweise der FC Brügge als Achtelfinalteilnehmer fest, der eigentlich als großer Außenseiter in den Wettbewerb gestartet war. Porto, Atletico Madrid und Leverkusen können noch auf den zweiten Platz hoffen, wobei der Werksklub die schlechteste Ausgangslage hat und fürchten muss, am Ende nicht einmal Dritter zu werden, um wenigstens noch in der Europa League weiterspielen zu können. Aber ein magerer Ertrag blieb Alonso doch von diesem Abend: „Heute war ein guter Unterricht für uns“, sagte er.