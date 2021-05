Antonio Rüdiger vom FC Chelsea : „Woah, ist der gut drauf!“

Aktualisiert am

Es ist das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea, es läuft die 14. Spielminute, es steht 0:0. Auf Höhe der Mittellinie erhält Chelseas Innenverteidiger Antonio Rüdiger den Ball, vor ihm und neben ihm bauen sich drei Real-Angreifer auf. Aber Rüdiger bleibt ruhig, stellt den linken Fuß auf den Ball, guckt sich sein Ziel aus – und schlägt dann mit der Innenseite des rechten Fußes einen hohen und weiten Pass zentimetergenau in den Lauf von Christian Pulisic.

Der Stürmer nimmt Rüdigers Zuspiel an der Strafraumkante an, dribbelt in die Mitte, lässt Reals Torwart Thibaut Courtois aussteigen und erzielt das 1:0. Es ist diese Szene, die belegt, mit welchem Selbstvertrauen der deutsche Nationalspieler aktuell auftritt. Dabei ist das Vorbereiten von Toren nicht unbedingt Rüdigers Aufgabe.