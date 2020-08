Überraschung bei Juventus : Pirlo und die Heimkehr des Auserwählten

Die Entlassung des alten Trainers Maurizio Sarri am Samstag kam – nach dem Ausscheiden im Achtelfinale der Champions League gegen Lyon vom Vorabend – kein bisschen überraschend. Die Verpflichtung gleichentags von Andrea Pirlo als neuer Chefcoach von Juventus Turin schon: Der 41 Jahre alte Weltmeister von 2006 ist ein Neuling auf der Trainerbank. Ihn hatte kaum einer der selbsternannten Fachleute auf dem Notizzettel.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Nach den ursprünglichen Plänen von Klubpräsident Andrea Agnelli und Sportdirektor Fabio Paratici hätte sich der genialische Spielmacher Pirlo, der mit AC Mailand unter Trainer Carlo Ancelotti 2003 und 2007 die Champions League gewonnen hat, in den kommenden Jahren zunächst als Trainer der U 23 von Juve in der Serie C seine Sporen verdienen sollen. Doch nun wird sich Trainer Pirlo nicht bei Gegnern wie Pontedera (Provinz Pisa) und Renate (Provinz Brianza), sondern in Mailand und Rom, in Neapel und auch in Bergamo beweisen müssen. Und im Konzert der europäischen Fußballmächte dazu.