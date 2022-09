Champions League in Liverpool : Darum ist das System Ajax so erfolgreich

Der letzte Abgang kam als finale furioso. Das Transferfenster sollte gerade geschlossen werden in den Niederlanden, als sich Antony Matheus dos Santos auf einmal im Warenausgang befand. Der so dribbelstarke, 22 Jahre alte Flügelstürmer aus Brasilien, den sie nur Antony rufen, würde von September an im Trikot von Manchester United vorführen, meldete der abgebende Verein Ajax Amsterdam kurz und bündig.

Dafür erhielte er von dem Premier-League-Klub mindestens 95 Millionen Euro an Ablöse – etwaige Bonuszahlungen von mehreren Millionen Euro nicht eingerechnet. Nun dürfen die Anhänger des niederländischen Rekordmeisters (36 Titel) überlegen, ob das eine gute oder doch eher eine bedrückende Nachricht ist.

Wirtschaftlich betrachtet, hat das Fußballunternehmen AFC Ajax in den letzten Monaten wieder alles richtig gemacht. Einmal mehr wurden allseits begehrte Profis für maximale Erlöse in europäische Topligen veräußert. Dass die sich am Ende auf 216 Millionen Euro summieren würden, hatte die Verantwortlichen offenbar selbst überrascht.

Ajax verliert sieben wichtige Spieler

So räumte der Technische Direktor Gerry Hamstra gegenüber dem „Telegraaf“ ein, man habe ursprünglich „einen ganz anderen Sommer“ erwartet: Niemand habe vorhersehen können, welche Beträge am erhitzten Markt aufgerufen würden. Der interne, erst vor zwei Jahren aufgestellte Vereinsrekord (218 Millionen Euro) wurde dadurch nur hauchdünn verpasst.

Unter sportlichen Aspekten erschien der schwunghafte Handel indes fraglich. Mit Antony hat nach Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch (beide Bayern München), Sébastien Haller (Borussia Dortmund), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon) und Lisandro Martínez (ebenfalls Manchester United) sowie Torwart André Onana (Inter Mailand) bereits der siebte wichtige Spieler den Renommierklub verlassen.

Dazu kommt der Verlust von Cheftrainer Erik ten Hag, der nach viereinhalb erfolgreichen Jahren (unter anderem drei Meistertitel) im Juni in Englands Nordwesten zog, um das angeschlagene Flaggschiff namens Manchester United wieder auf Kurs zu bringen – ein kühnes Unterfangen, für das er mit Antony und Martínez gleich zwei Ajacieden rekrutierte.

Inzwischen ist die anfängliche Skepsis fürs Erste eingedämmt, denn das neue Ajax-Team liefert offenbar nicht weniger ab als das alte. Einen anderen Schluss lassen die sechs Siege in sechs Pflichtspielen der Eredivisie mit imposanter Torausbeute (21:3) kaum zu – auch wenn die Schlüsselpartien gegen die Mitbewerber aus Eindhoven, Rotterdam oder Alkmaar noch zu spielen sind.

„Unangebrachte Nachrichten“ per SMS

Noch wichtiger fürs internationale Selbstverständnis des Vereins sind jedoch Partien, wie sie die Mannschaft vor einer Woche im ersten Gruppenspiel der Champions League ablieferte. Da fegte sie die bedauernswerte Auswahl von Glasgow Rangers, im Mai noch Finalteilnehmer der Europa League, mit temporeichem Kombinationsspiel aus der Johan-Cruyff-Arena – ähnlich wie ihr das im vergangenen Oktober gegen Borussia Dortmund (auch 4:0) gelang. „Ajax tat so, als gäbe es überhaupt keinen Gegner“, staunte „De Volkskrant“. „Als wären die Rangers bloß ein weiteres Team aus der Eredivisie. Eine Art FC Groningen, aber in blau gekleidet …“

Den Kader immer wieder so vorausschauend aufforsten, dass dieser in jeder Spielzeit die gleiche, sehr hohe Qualität hergibt – das ist beim fünffachen Europapokalsieger früh Programm geworden. Dafür betrieb man in der Grachtenstadt konsequenter als anderswo die weithin gerühmte Nachwuchsakademie sowie globales Scouting.

Und investierte bevorzugt in Youngster aus nah und fern, die Jahre später bei ihren Transfers eventuell gehörig Rendite abwarfen. Auf diese Weise konnte Ajax augenfällige Nachteile gegenüber den Topklubs aus finanzstärkeren Ligen zu einem gewissen Teil kompensieren – und halbwegs in Sichtweite zur europäischen Spitze bleiben.

Die nachhaltige Strategie wurde zwischenzeitlich mal vernachlässigt, aber vor allem unter Marc Overmars bis zur Perfektion exerziert. Der dribbelstarke Flügelflitzer, der „Roadrunner“ gerufen wurde, hatte dem Verein die ersten Millionen eingebracht, als er 1997 von Ajax zum FC Arsenal nach London wechselte.

Als Sportdirektor wusste er von 2012 an in zehn Jahren rund 350 Millionen Euro an Transferüberschüssen zu erwirtschaften. Dennoch erhielt er diesen Februar die fristlose Kündigung, nachdem er an Mitarbeiterinnen von Ajax „unangebrachte Nachrichten“ per SMS verschickt hatte – ein High Performer, der mit 49 Jahren über seinen Hang zum Obszönen stolperte und in der Liga eine Sexismus-Debatte auslöste.

Das System Ajax ist jedoch größer und wichtiger als jede einzelne Person, wie schon „König Johan“ Cruyff mantraartig betonte. Also ist statt Overmars inzwischen Gerry Hamstra für die Kaderplanung zuständig; er wird dabei vom früheren Schalker Klaas-Jan Huntelaar unterstützt.

Und anstelle von ten Hag leitet nun Alfred Schreuder, 2019/20 in Hoffenheim unter Vertrag, die Mannschaft im Zeichen der gleichen Spielidee an. Wie viel vom hehren Anspruch auf Ballbesitz und Spielkontrolle gegen eine absolute Topmannschaft in Europa bleibt, kann sie an diesem Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) ausprobieren. Dann spricht sie am zweiten Spieltag der Champions League an der Anfield Road in Liverpool vor.