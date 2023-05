Als Trainer des FC Arsenal arbeitete Arsène Wenger 22 Jahre an seinem Denkmal. Mit dem Klub aus London zeigte er nicht nur Fußballkunst, etwa in der Saison 2003/2004, als sein Team ohne Niederlage Meister wurde. Noch heute wird der Franzose in der Kapitale des Vereinigten Königreichs für die Treue zu Arsenal, wo seine Karriere als Coach 2018 endete, verehrt. Seit er ein Jahr danach jedoch als Direktor für globale Fußballförderung zum Weltverband FIFA wechselte, bröckelt sein Denkmal. Im Namen eines Gianni Infantino zu sprechen, kommt nicht überall gut an.

Unter der Förderung des Fußballs versteht Wenger auch die Technologisierung des Fußballs. Stolz waren sie beim Weltverband über den Einsatz der halbautomatischen Abseitstechnik bei der Weltmeisterschaft in Qatar, die die Entscheidungszeit verkürzte und obendrein noch scharfe Bilder lieferte: Hier konnte jeder Zuschauer auf der Stadionleinwand oder dem Bildschirm flink erkennen, was Abseits war. Und so wundert es kaum, dass FIFA-Mitarbeiter Wenger gerne für noch viel mehr Technikspielerei auf dem Rasen plädiert – natürlich vor allem, um alles gerechter zu machen.

Am Dienstagabend war Wenger bei BeIn Sports, dem Sender mit Sitz in Infantinos Wahlheimat Doha, zu sehen. Es war Champions-League-Zeit. Halbfinale. Hinspiel. Real Madrid gegen Manchester City. Beide Teams schossen je ein sehenswertes Tor in einem famosen Fußballspiel, das unterschiedliche Ansätze veranschaulichte und schon jetzt große Lust macht auf das Rückspiel am Mittwoch der kommenden Woche (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN). Doch Wenger wollte am Dienstag bei seiner Analyse vor allem über ein Versäumnis reden.

Ancelotti hebt Arm und Augenbraue

Vinícius Júnior hatte Real Madrid in der ersten Halbzeit, als Manchester City überlegen spielte, in Führung gebracht (36. Minute). Kevin De Bruyne hatte für Manchester City in der zweiten Hälfte, als Real Madrid überlegen spielte, zum 1:1 ausgeglichen (67.). Einige Spieltakte zuvor indes war die Ballzirkulation, die Trainer Pep Guardiola so mag, aus dem Rhythmus gekommen. Kyle Walker hatte auf der rechten Seite einen unsauberen Pass auf Bernardo Silva gespielt. Der hatte versucht, den Ball mit einer Fluggrätsche vor dem Überschreiten der Außenlinie im Spiel zu halten.

Die Frage lautete: Hat das geklappt oder hat das nicht geklappt? Schiedsrichter Artur Dias und sein Assistent an der Linie entschieden, dass der Ball noch im Spiel war, während Real-Trainer Carlo Ancelotti erst den Arm und dann die Augenbraue hob. Für den Italiener war der Fall klar. Als der Ball – nach einem Fehlpass von Madrid – später im Tor lag, adressierte Ancelotti seinen Protest an den Unparteiischen und bekam die Gelbe Karte. „Er war aus. Ich verstehe nicht, warum der Videoassistent nicht eingriff. BeIn (Sports) zeigt, dass der Ball nicht auf dem Platz war“, sagte Ancelotti.

Auch nicht auf dem Platz, aber mitten im Spiel war Wenger bei der Analyse. Dort redete der FIFA-Mann über eine mögliche Fehlentscheidung in einem Wettbewerb des europäischen Verbandes UEFA. Er erklärte, warum der Videoassistent nicht eingriff (weil die Seitenlinien anders als bei der Torlinientechnik nicht überwacht werden) und wie man das ändern könnte (indem ein Chip im Ball die millimetergenaue Position des Balls) überall anzeigen kann. Im Fernsehen klappte das bei BeIn Sports jedenfalls schon. Und siehe da! Laut Animation war der Ball tatsächlich im Aus.

Die Debatte um diese Szene wurde allerdings diesem Spiel nicht gerecht. Im Estadio Santiago Bernabéu duellierten sich zwei Mannschaften auf höchstem Niveau. Hier Ancelottis Madrid, das vor allem in der ersten Hälfte ohne viel Ballbesitz litt, dennoch ein Traumtor aus der Distanz erzielte und nach der Pause offensiver agierte, allerdings ohne weiteren Treffer. Dort Guardiolas Manchester, das taktisch exzellent agierte und seine starke Form unterstrich, aber vergaß, den Ball ins Tor zu tragen und in der zweiten Halbzeit einen Gewaltschuss benötigte, um zu treffen.

„Wir haben etwas besser gespielt und hätten den Sieg verdient, aber das ist ein Duell, das bis zur letzten Minute ausgeglichen sein wird“, sagte Ancelotti. Guardiola stimmte zu. „Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Die haben getroffen, als wir etwas besser waren, wir haben ausgeglichen, als die besser waren. Alles wird in Manchester entschieden.“ Dann bekommt die Frage „Aus oder nicht?“ eine noch größere Bedeutung als an der Seitenlinie in Madrid. Denn es geht um das Ticket nach Istanbul, wo am 10. Juni das Finale gegen AC oder Inter Mailand, die an diesem Mittwoch (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) ihr Hinspiel bestreiten, stattfindet.

So unentschieden das Duell zweier Schwergewichte nach der ersten von zwei Runden ist, so unentschieden fielen auch die Bewertungen der Lage aus. „Jetzt stehen wir mit einem 1:1 da, das sicher irgendwo ein bisschen bitter ist“, sagte Real-Verteidiger David Alaba bei Prime Video. Antonio Rüdiger, der Erling Haaland kaum eine Chance gestattete, sah es anders: „Ich denke, wir können mit dem Ergebnis zufrieden sein.“ Und Madrids Toni Kroos sah im Remis „nicht das ideale Ergebnis, aber dadurch, dass es ohne Auswärtstorregel ist, auch nicht ein so schlechtes“.