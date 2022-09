Aktualisiert am

3:0 gegen Kopenhagen : Dortmunder „Superauftakt“ in der Champions League

Vor imposanter Kulisse erlebt der BVB in der Champions League einen berauschenden Fußballabend – und hat dennoch Hunger auf mehr. Einzig die Verletzungssorgen trüben die Stimmung.

Es müssen recht gemischte Gefühle gewesen sein, mit denen Sebastién Haller am Dienstagabend den souveränen 3:0 (2:0)-Sieg seiner Mannschaft gegen den FC Kopenhagen begleitet hat. Der an einem inzwischen erfolgreich operierten Hodentumor erkrankte Stürmer von Borussia Dortmund war erstmals als BVB-Spieler im Stadion, wurde dort mit einer satten Portion Zuneigung und viel Mitgefühl aufgemuntert, und musste zugleich mitansehen, wie seine Kollegen am Ende eines großartigen Fußballabends mit noch viel mehr Liebe überschüttet wurden.

Kapitän Marco Reus wurde in der Schlussphase nach einem brillanten Auftritt mit stehenden Ovationen gefeiert, die Mannschaft tanzte nach dem Abpfiff vor der singenden Südtribüne. „Ich freue mich, dass wir dieses Must-Win-Spiel gewonnen haben“, sagte Reus, der dann jedoch ein paar überraschende Sätze formulierte: „Ich fand, wir haben es in der ersten Halbzeit trotzdem nicht so gut gemacht, wir hätten viel mehr Chancen kreieren müssen.“

Diese Art von erdender Selbstkritik in Momenten der Freude haben eigentlich eher die Rivalen aus München kultiviert. Nun scheint diese Form von Hunger nach immer mehr auch beim BVB zu entstehen. Es wird spannend zu beobachten, ob das funktioniert. In Wahrheit gab es kaum Ansatzpunkte für Kritik nach dieser Partie, die als erste Champions League-Veranstaltung mit voll besetzten Stehtribünen seit 1998 in die Geschichte eingehen wird.

Neuerdings sind ja auch in den Europapokalen Stehplätze erlaubt, also sang und jubelte die berühmte Dortmunder Süd voller Freude über ein schönes Spiel, während die Gäste aus Kopenhagen einen leuchtenden Pyrotechnik-Exzess veranstalteten. Fast über die gesamte Spielzeit lag ein Rauchschleier über dem Rasen. „Es war laut“, sagte der Dortmunder Trainer Edin Terzic, der nur mit den ersten Minuten der beiden Halbzeiten unzufrieden war.

Herausragender Marco Reus

Schon nach 20 Sekunden kamen die Kopenhagener zu einem gefährlichen Abschluss, als ein Schuss von Carlos Zeca knapp am Tor vorbei rauschte, aber anschließend erzeugten die Dortmunder eine erdrückende Dominanz, die noch vor der Pause zu zwei Treffern führte. Nach 34 Minuten spielte der abermals starke Julian Brandt einen tollen Pass auf Reus, der in den Strafraum dribbelte und mit links zum 1:0 traf. Es war die 60. 1:0-Führung, die der Nationalspieler für den BVB erzielt hat, Terzic sagte: „Wie er in den letzten Spielen vorweg gegangen ist, ist herausragend, so stellen wir uns einen Kapitän vor.“

Der BVB war besser, stand stabil, die Einsatzbereitschaft war hoch, und das 2:0 eine naheliegende Konsequenz dieser guten Leistung. Einen schönen Spielzug über die linke Seite vollendete Raphael Guerreiro zum 2:0 (42.). Die Vorlage für diesen Treffer war von Giovanni Reyna gekommen, der bereits nach 22 Minuten eingewechselt worden war, weil sich die Serie der Dortmunder Verletzungsunglücke auch an diesem Abend weiter fortsetzt. Schon im Abschlusstraining hatte sich Gregor Kobel einen Muskelfaserriss zugezogen, der Torhüter wird mehrere Wochen ausfallen und wurde von Alexander Meyer vertreten.

Früher am Spieltag wurde außerdem bekannt, dass Jamie Bynoe-Gittens an der Schulter operiert werden musste. Noch bevor es richtig losgegangen ist mit der Intensivbelastung bis zur Winter-WM droht dem BVB eine Personalnot. Immerhin konnte Terzic Mats Hummels eine Pause gönnen, das Innenverteidigerduo bildeten Nico Schlotterbeck und Niklas Süle, die nicht nur gut verteidigten, sondern auch mit starken Balleroberungen in der ersten Halbzeit jeweils einen Treffer eingeleitet hatten. „Das Ziel, war, dass wir diese Dominanz auf den Platz bekommen, es war im Großen und Ganzen eine sehr gute Leistung“, sagte Terzic. Und das traf auch auf die zweite Halbzeit zu.

Wieder hatten die Kopenhagener früh eine gute Chance, doch Meyer hielt exzellent gegen Lukas Lerager (47.). Jetzt feuerten die Anhänger des BVB gemeinsam mit den Kopenhagenern Pyros ab, während die Spieler immer kontrollierter wirkten. Doch Modeste, der das erste Champions League-Spiel seiner Karriere bestritt (55.), Brandt (58., 59.) sowie Youssoufa Moukoko (81.) vergaben wunderbare Möglichkeiten.

Also verteidigten die Dortmunder ihren Vorsprung eben mit konstant hoher Intensität, bis Jude Bellingham doch noch einen weiteren sehenswerten Spielzug mit dem 3:1 vollendete (84.), wieder war Reyna der Vorbereiter gewesen. „Ich glaube das war ein Superauftakt“, resümierte Terzic schließlich; jetzt geht es darum, konstant so gut zu spielen, genau das ist in den vergangenen Jahren nicht gelungen.