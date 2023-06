2:3-Niederlage nach 2:0-Führung – die Frauen des VfL Wolfsburg verpassen gegen Barcelona den Triumph in der Champions League. Es könnte so etwas wie das letzte Hurra der Wölfinnen gewesen sein.

Sie wussten gar nicht, wo sie hinschauen sollten in ihrer Trauer über den verpassten Coup. Überall auf dem Rasen und Rängen blau-rot gekleidete Spielerinnen und Fans, die den Triumph singend und hüpfend auskosteten. Und gar nicht mehr aufhörten zu singen und zu hüpfen. Da machten sich die Wolfsburger Spielerinnen auf den Weg, wateten durch die Konfettischnipsel auf dem Rasen zur Kurve des eigenen Anhangs.

Es wirkte wie eine Polonaise der Trostsuchenden, als sie eine nach dem anderen ihren hinter der Bande wartenden Familien und Freunden in die Arme fielen. Nichts war es mit der europäischen Krönung einer Wolfsburger Saison, die national den DFB-Pokalsieg und Bundesligaplatz zwei bereithielt. „Wenn du so nah dran bist und das Spiel aus der Hand gibst, dann tut es einfach nur brutal weh“, sagte Alexandra Popp.

Permanent gefordert

Die 32-Jährige hatte durch die 2:3-Niederlage gegen den FC Barcelona soeben das fünfte von sieben Champions-League-Endspielen ihrer großen Karriere verloren. Keines davon fand in solch einem großen, stimmungsvollen Rahmen statt wie dieses am Samstag in Eindhoven. Was die sportlichen und kommerziellen Fortschritte des Frauenfußballs zuletzt weiter dokumentierte. Was aber nicht Popps Thema war nach einem über weite Strecken hochklassigen, mitunter auch atemlosen Match, welches das Publikum 97 Minuten lang bestens entertainte. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es der FC Barcelona war, der den Löwinnenanteil zur Qualität und Rasanz beisteuerte.

„Wir hatten sie eigentlich“, sagte Kapitänin Popp. Ja und Nein. Ja, weil die Wolfsburgerinnen tatsächlich mit einem 2:0-Vorsprung in die Halbzeit gingen, was angesichts der spielerischen Übermacht der Katalaninnen wie ein effizient-kühler Streich niedersächsischer Art wirkte. Nein, weil der feurig-aufregende Offensivfußball des FCB die Deutschen fast permanent forderte und nicht selten stresste. Die Favoritinnen sind die verdienten Siegerinnen dieses Finals, das seine Dramatik aus der aus buchstäblich heiterem holländischen Himmel gefallenen 2:0-Führung für die „Wölfinnen“ zog.

Ewa Pajor gedankenschnell und zielstrebig zum frühen 1:0 (6. Minute), Popp wuchtig und kopfballstark zum zweiten Treffer (37.) – und doch konnten die Wolfsburger Fangesänge („Hier regiert der VfL“) nur ironisch gemeint sein. Fast über die gesamte Spielzeit wirkte es wie ein Duell zwischen Spielfreude und Schwerstarbeit. Ein Duell zwischen einer spanischen Armada in Angriffsformation und deutschen Equipe in Verteidigungshaltung. Dass der FC Barcelona – drei Champions-League-Finalteilnahmen, zwei Siege in den vergangenen drei Jahren – das wahrscheinlich weltbeste Frauenteam stellt, wurde dann nach Wiederanpfiff deutlich.

„Schwupps, und dann stand es 2:2“, schilderte es VfL-Trainer Tommy Stroot, einigermaßen ratlos, wie sich sein Team innerhalb von weniger als zwei Minuten den Vorsprung abluchsen lassen konnte. Patri Guijarro (48. und 50.) traf die Wolfsburgerinnen ins Mark. „Wir wurden extrem überrollt“, sagte Popp. Als Fridolina Rolfö dann eine allgemeine Konfusion in der VfL-Abwehr zum dritten Treffer nutzte, waren die Hoffnungen nur noch gering (70.).

Letztes Wolfsburger Hurra

Zumal auch anhand der Auswechselungen deutlich wurde, welche Optionen die beiden Trainer hatten oder glaubten zu haben. FCB-Coach Giraldez konnte eine fantastische Offensivkraft wie die Brasilianerin Geyse von der Bank bringen und eine zweimalige Weltfußballerin Putellas kurz vor Schluss quasi nur für die Pokalübergabe einwechseln. Stroot dagegen brachte, als es noch einen weiteren Treffer brauchte, mit Hegering und der Rekonvaleszentin Lattwein zwei Defensivkräfte und im Angriff Bremer, deren Abgang zum Saisonende schon seit Wochen feststeht.

Die deutschen Nationalspielerinnen Jule Brand und Tabea Waßmuth blieben dagegen komplett auf der Bank. Angesichts des Auftritts und des Kaders (mit drei Ex-Wolfsburgerinnen) des FC Barcelona und all den europäischen Großklubs, die verstärkt in ihre Frauenteams investieren, könnte es auf Sicht das letzte Wolfsburger Hurra auf der großen Finalbühne gewesen sein. Die ja der VfL zuletzt im dichten Takt – 2016, 2018, 2020, 2023 – bespielt hat. „Grundsätzlich ist das Erreichen des Finales schon ein Riesending“, sagte Trainer Stroot.

„Das wird in Zukunft nicht leichter, wenn man weiß, was international passiert und die finanziellen Mittel eine große Rolle spielen. Wir wissen das einzuschätzen. Aber wir sind nah dran an diesen Mannschaften.“ Die Frage ist nur, ob es bei der dynamischen internationalen Entwicklung im Topbereich – Barca spielte beim letzten Wolfsburger Europapokalsieg 2014 noch überhaupt keine Rolle – reicht, „uns auf diesem Niveau stabil zu halten“, wie der 34-jährige Stroot sagte.

Die Wolfsburger schließen ihre Kaderplanung traditionell früh ab. Für die neue Runde sind bislang fünf (Perspektiv-)Spielerinnen verpflichtet worden, die in der kommenden Champions-League-Runde noch sicher nicht den Unterschied ausmachen werden. Im Gegenzug soll aber auch keine der arrivierten Nationalspieler den Verein verlassen. Und auch national droht weiter Bedrängnis durch den FC Bayern, der unter der Woche mit den Verpflichtungen der Ex-Wolfsburgerin Pernille Harder und Magdalena Eriksson (beide Chelsea) aufhorchen ließ. „Wir“, sagte Stroot noch, „bleiben auf unserem Weg.“