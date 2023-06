In den Diskussionen um den gescheiterten Investoren-Deal der Deutschen Fußball-Liga ist ein Aspekt stets zu kurz gekommen: Der geplante und nun geplatzte Investoren-Einstieg, der in den Fankurven auf breite Ablehnung stieß und unter den 36 Profiklubs schließlich keine Zweidrittelmehrheit fand, war kein Selbstzweck. Vielmehr war es der Versuch eines Getriebenen, den Anschluss in einem extrem dynamischen Fußballmarkt nicht zu verpassen. Oder genauer gesagt: um strukturell und finanziell nicht noch weiter in Rückstand zu geraten.

Dafür hätten sich der FC Bayern und Borussia Dortmund, die einzigen deutschen Klubs unter den Top 15 in der Fünf-Jahres-Wertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA), sogar dauerhaft der Zentralvermarktung verschrieben. Doch das genügte einer Minderheit nicht. Sie ist von anderen Interessen getrieben.