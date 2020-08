Dazn sichert sich Rechtepaket : Die Champions spielen im Internet

Dazn ist der große Gewinner bei der Vergabe der TV-Rechte für die Fußball-Champions-League. Der kostenpflichtige Streamingdienst sicherte sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) für die Spielzeiten 2021/22 bis 2023/24 das umfangreichste Paket. Dazn wird exklusiv 121 von 137 Spielen pro Saison live zeigen. Dazu kommt das Endspiel, das parallel auch im Free-TV beim ZDF zu sehen sein werden. Weiter bietet Dazn Konferenzen und Highlight-Berichterstattung an.

Damit verschiebt sich die Fußball-Berichterstattung weiter ins Internet, weg vom klassischen Fernsehen. Dazn ist erst seit 2016 in Deutschland auf dem Markt und wird damit von der Saison 2021/22 an der wichtigste Champions-League-Player auf dem deutschen Markt sein. Auch bei der Bundesliga hat der Streamingdienst von 2021 an seine Position bei den Live-Rechten ausgebaut. Im Juni sicherte sich der Online-Anbieter pro Saison 106 Erstliga-Partien am Freitag und Sonntag.

Doch wenn die Fußball-Spiele der Champions League von 2021 an in Deutschland nur noch übers Internet übertragen werden, werden nicht alle Fans die Spiele in angemessener Qualität auf dem Fernseher sehen können. Die Netzabdeckung ist noch nicht ausreichend.

Als großer Verlierer der Champions-League-Rechte steht Sky schon seit dem vergangenen Dezember fest. Seit 2000 zeigte der Pay-TV-Sender - zuerst noch unter dem Namen Premiere - Spiele der Königsklasse. In einem Jahr ist Schluss. Immerhin sicherte sich der Sender im Juni ein umfangreiches Rechtepaket an der Bundesliga für die Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25. Der Langzeit-Partner der Deutschen Fußball Liga zeigt ab 2021 pro Saison dann 200 Samstag-Punktspiele. Doch auch hier muss sich Sky dem Angriff von Dazn erwehren.

Neuer Player in der Champions League ist Amazon. Der amerikanische Internetriese hatte sich im Dezember für seinen kostenpflichtigen Streamingdienst Amazon Prime das jeweilige Topspiel am Dienstagabend gesichert. Das Live-Paket umfasst insgesamt 16 Partien, davon zwei Playoff-Spiele.

In welche Qualität wird gestreamt?

Doch bei den Übertragungen auf DAZN könnte es in Deutschland zu Problemen kommen. Der Streamingdienst nennt als empfohlene Mindestgeschwindigkeit für die Nutzung in HD-Auflösung auf einem TV-Gerät 6 Megabit pro Sekunde. Das ist zwar ein niedriges Tempo gemessen an den superschnellen Gigabit-Leitungen – es ist aber in Deutschland nicht flächendeckend verfügbar. Vor allem in ländlichen Gegenden sind die Netze gelegentlich langsamer.

Laut des Breitbandatlas’ der Bundesregierung liegt die Verfügbarkeit von Festnetzleitungen mit einer Geschwindigkeit über 6 MBit pro Sekunde unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachen-Anhalt sowie Teilen von Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bei 75 bis 95 Prozent. Für den Großteil des Landes werden mehr als 95 Prozent angegeben.

Die Mindestgeschwindigkeit für die Nutzung in Standard-Auflösung gibt DAZN mit 2 MBit pro Sekunde an. „Diese Geschwindigkeit reicht gerade, um unterwegs auf dem Handy Sport zu schauen“, schränkt der Anbieter aber selbst ein. In der Spitze braucht der Dienst für HD-Auflösung, die höchste Bildqualität und hohe Bildraten 8 MBit/s.