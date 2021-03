Champions League : Die Fußballfrauen aus Wolfsburg scheitern krachend

Ihr Torjubel fiel verhalten aus. Aber so ganz mochte Pernille Harder die Freude dann doch nicht verbergen. Die Dänin hat wesentlichen Anteil daran, dass der erfolgsverwöhnte VfL Wolfsburg in der Champions League gescheitert ist. Harder war in der vergangenen Saison noch für die Niedersachsen am Ball, sah für sich jedoch die bessere Perspektive beim FC Chelsea und darf sich in ihrer Entscheidung bestätigt fühlen. ,

Die Ausnahmekönnerin traf wie schon beim 2:1-Erfolg der Engländerinnen im Hinspiel auch beim 3:0-Sieg am Mittwoch für ihr neues Team. Beide Viertelfinalpartien wurden in Budapest ausgetragen. In beiden Begegnungen zeigte Chelsea, wie man im internationalen Spitzenfußball aus relativ wenig Torchancen voller Cleverness viel macht.

Dem 1:0 (27. Minute) per Foulelfmeter von Harder war ein eher ungeschicktes Foul der Wolfsburgerin Sara Doorsoun an Samantha Kerr vorausgegangen. Vier Minuten später zeigte die Australierin Kerr ihrer Gegenspielerin im Strafraum abermals die Grenzen auf und erhöhte auf 2:0. Den letzten Treffer steuerte Francesca Kirby (83.) bei.

Saison ohne Titel droht

Im Gegensatz zum Hinspiel fehlte es den Wolfsburgerinnen an guten Torchancen – zum Leidwesen von Stephan Lerch. Der VfL-Cheftrainer tritt in Wolfsburg am Saisonende auf eigenen Wunsch ab und läuft Gefahr, etwas Ungewöhnliches zu hinterlassen. Erstmals seit 2012 droht dem VfL Wolfsburg, der in den vergangenen Jahren national kaum zu bezwingen war und international brillierte, eine Saison ohne jeden Titelgewinn.

Das Verblüffende am Ausscheiden in Budapest war: Der extrem unangenehme Gegner versuchte nicht, seinen Vorsprung mit Bedacht zu verteidigen, sondern fand sein Glück in der Offensive. Der FC Chelsea bewies, dass mit ihm dank internationaler Verstärkungen wie Harder in Europas Spitze zu rechnen ist.

Das ist auch Melanie Leupolz zu verdanken. Die deutsche Nationalspielerin hat im Vorjahr den FC Bayern München verlassen, um mit Chelsea zu glänzen. Ihr früherer Klub ist ebenfalls noch im Rennen um den Titel. Der FC Bayern hofft am Donnerstag nach einem 3:0-Erfolg im Hinspiel im Duell mit dem schwedischen Klub FC Rosengård auf den Einzug in das Halbfinale der Champions League.