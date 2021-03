André Silva im Interview : „Wer nicht von der Champions League träumt, wird nie teilnehmen“

Seit dem Re-Start nach dem Corona-Lockdown haben Sie in 33 Bundesligaspielen für die Eintracht 27 Tore erzielt. Sind Sie von sich selbst überrascht oder wussten Sie immer, dass so viele Tore in Ihnen stecken?

Ich dachte schon vor Corona, dass ich mich in einer guten Form befinde. Ich dachte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich wieder ganz der Alte bin und zeigen kann, was in mir steckt. Ich fühle mich in Frankfurt wieder wie ich selbst, nachdem ich zuvor bei anderen Klubs schwierige Zeiten erlebt hatte.