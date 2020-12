Machtkampf im kriselnden DFB : Unter Geiern

Aktualisiert am

Eine Nationalelf, die sich im freien Fall befindet, und eine Nachwuchsausbildung, die am Boden liegt, kennzeichnen zum Jahresausklang 2020 eine schwere Krise des deutschen Fußballs. Die beiden wunden Punkte sind jedoch nicht die Ursache der Krise. Es sind Symptome. Das Kernproblem des Übels liegt woanders: im Deutschen Fußball-Bund (DFB). Genauer gesagt, in einem Verband, der sich in den vergangenen Jahren zu einer dysfunktionalen Organisation entwickelt hat.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Eine von der Basis abgekoppelte DFB-Führung, die ihre Machtbereiche ausbaute und sich gleichzeitig voneinander abgrenzt, ist ihren Aufgaben kaum mehr gewachsen. Das Ergebnis und die Folgen, wenn verantwortungsvolle Führung über Jahre hinweg unterbleibt, liegt beim Blick auf den DFB mittlerweile offen zutage: selbstverschuldete Handlungsunfähigkeit. Eine dysfunktionale Fußballfamilie, in der sich jeder selbst der Nächste ist – und an sich reißt, was er bekommen kann.

Was abstrakt klingt, offenbart sich im Fußballalltag regelmäßig. Der „Fall Löw“, der in diesen Tagen unter Fans überall für Kopfschütteln sorgt, ist nur ein Beispiel für diese Malaise. Er ist ein geradezu exemplarisches Beispiel für das systemische Versagen einer einst geachteten, mitunter sogar gefürchteten Institution, der 7,2 Millionen Menschen ihre Macht verleihen. Am Ende des „Falls Löws“ könnte der Sturz von Präsident Fritz Keller stehen. Oder sein Rückzug. Das wäre dann der fünfte DFB-Präsident, den der Bundestrainer überlebt. Der Niedergang des DFB scheint unaufhaltsam.

„Fall Löw“ auf verschiedenen Ebenen

Man muss wissen, dass der „Fall Löw“ auf verschiedenen Ebenen spielt. Nur dann kann man nachvollziehen, dass es den handelnden Personen (in diesem Fall auch den nichthandelnden) im DFB nach einem 0:6 gegen Spanien nicht allein um die Zukunft der Nationalelf geht. Manchen nicht einmal vornehmlich. Den „Fall Löw“ muss man vielmehr als Teil eines DFB-Machtkampfs begreifen, sonst versteht man ihn nicht. Und auch nicht sein Ergebnis.

Der Ursprung der aktuellen DFB-Krise reicht weit zurück in die Vergangenheit. Zu den bis heute ungeklärten Millionenzahlungen rund um die WM-Vergabe 2006. Seit vor rund fünf Jahren das vergiftete Erbe von Kaiser Franz öffentlich wurde, stürzte der Verband von einer Krise in die nächste. Die Tricksereien von gestern haben zudem auch finanziell heute noch gravierende Folgen: Zweistellige Millionenbeträge, die für die Aufarbeitung des WM-Skandals angefallen sind und als Steuerschaden drohen, haben auch bei teuren Personalfragen, wie der des Bundestrainers, den Spielraum des DFB dramatisch verengt. Das Sommermärchen und seine alten Geister sind der Anfang von allem.

Zunächst stürzte der damalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach bei der Aufklärung, weil er nicht aufklären wollte. Die Amateurvertreter nutzten die Chance und drückten Reinhard Grindel ins Präsidentenamt. Der überforderte Nachfolger fiel über eine teure Uhr, die er geschenkt bekam, deren Existenz im DFB bekannt war. An Medien durchgestochen wurde die Gabe aber erst, als es manchen Leuten im DFB passend erschien. Nach Grindels Sturz sicherten führende Köpfe in den Verbänden wie Generalsekretär Friedrich Curtius, Vizepräsident Rainer Koch, Oliver Bierhoff und Christian Seifert ihre Machtbereiche – und versuchten, ihren Einfluss weiter zu steigern.