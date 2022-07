Tumor bei Haller entdeckt : Der BVB im Schockzustand

Der Schock über die Schreckensnachricht war Edin Terzic noch anzusehen, als er an diesem Dienstagmittag in den Garten des Fünf-Sterne-Hauses hinaustrat, in dem die Profis von Borussia Dortmund während des Sommertrainingslagers in der Schweiz residieren. „Die Woche lief sehr gut, bis gestern“, sagte der Trainers des Revierklubs, in dessen Umfeld gerade ein neuer Glaube an den Gewinn des deutschen Meistertitels zu keimen begann.

Am Montagabend erfuhr Terzic unmittelbar vor einem mit 1:3 verlorenen Testspiel gegen den FC Valencia, dass bei dem Stürmer Sébastien Haller ein Tumor im Hoden entdeckt worden ist. Der Zauber eines Neustarts mit neuem Trainer und aufgefrischtem Kader ist erst mal verflogen.

Haller fühlte sich unwohl

Der 28 Jahre alte Haller hatte sich nach dem Training am Montagvormittag unwohl gefühlt, woraufhin er gründlich untersucht wurde. Dabei wurde der Tumor entdeckt, dessen genaue Beschaffenheit zunächst aber unklar ist. Es besteht Hoffnung, dass es sich nicht um Krebs handelt, eine exakte Diagnose werden Untersuchungen ergeben. „Die gesamte BVB-Familie wünscht Sébastien, dass er schnellstmöglich vollständig gesund wird und wir ihn bald wieder in die Arme schließen können“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Ähnliche Reaktionen kamen von anderen Klubs und Spielern; via Instagram wünschte beispielsweise Timo Baumgartl, bei dem im Mai Hodenkrebs diagnostiziert worden war, einen günstigen Heilungsverlauf. „Du bist nicht allein. Gute Besserung.“ Erst in der Vorwoche hatte Hertha BSC bekannt gegeben, dass Marco Richter aufgrund einer Tumor-Entfernung auf unbestimmte Zeit nicht Fußball spielen kann.

Eine statistisch ungewöhnliche Häufung liege aber nicht vor, sagte der Urologe Axel Heidenreich von der Universität Köln gegenüber der F.A.Z. Bei einer Inzidenz von 25 bis 30 Fällen unter 100.000 Männern pro Jahr in der Altersgruppe von Profifußballern sei es „realistisch, dass in den Bundesligen ein bis zwei Fälle pro Jahr diagnostiziert werden.“

Dennoch bleibt jedes Einzelschicksal schlimm und birgt die Gefahr einer schweren Erkrankung, sodass Terzic eigentlich gar nicht über die sportlichen Folgen der Diagnose sprechen mochte: „In aller erster Linie geht es darum, dass der Mensch Sébastien Haller wieder gesund wird“, sagte er. Zudem seien weder die Schwere der Erkrankung noch die Ausfallzeit bekannt.

Wenn keine überraschende Wendung erfolgt, wird schon bald nach Leuten gefahndet werden, die den drohenden Ausfall kompensieren können. Haller, der für 31 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum BVB geholt wurde, soll die Lücke füllen, die Erling Haaland hinterlassen hat.