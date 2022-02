Europa League in Glasgow : Die Haaland-Lücke und mehrere BVB-Probleme

Die Abflüge zu den Auswärtsspielen im Europapokal werden traditionell hübsch inszeniert bei Borussia Dortmund, mit Fotos von Spielern in schicken Hemden und feierlichen Klubanzügen. Und mit einer ordentlichen Portion Vorfreude in den Gesichtern. Das Foto, auf das am Mittwoch alle gewartet hatten, kam jedoch nicht zustande an dem kleinen Flughafen in Holzwickede. Erling Haaland fehlte, als die Reisegruppe zur Partie bei den Glasgow Rangers aufbrach, wo der BVB an diesem Donnerstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League und bei RTL) einen 2:4-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen muss.

Die Hoffnung auf eine Rückkehr des Norwegers war groß, nachdem er am Dienstag noch relativ intensiv trainiert hatte, doch offenbar kann Haaland immer noch nicht beschwerdefrei mit seinem linken Bein schießen. Zwar reicht dem Team nach der Abschaffung der Auswärtstorregel im Europapokal ein 2:0, um in die Verlängerung zu kommen, klar ist aber, dass mehrere Tore nötig sind, um doch noch ins Achtelfinale der Europa League einzuziehen.

Also muss Trainer Marco Rose auf Haalands Vertreter hoffen, die er explizit ansprach, als er nach dem 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach sagte: „Es geht um die Reaktion auf die Reaktion.“ Gerade Offensivspieler wie Marco Reus oder Julian Brandt neigen dazu, mit erstaunlich guten Leistungen auf besonders schlechte Spiele zu reagieren. Wie beim Spektakel gegen Mönchengladbach, das dem trostlosen Auftritt gegen Glasgow gefolgt war.

Nun müssen die Angreifer nicht nur ein zweites starkes Spiel nacheinander machen, sie können grundsätzlich damit beginnen, die Haaland-Lücke zu füllen. Im Sommer wird der Norweger nach allem, was bekannt ist, den Verein wechseln, aber auch im laufenden Jahr fällt er permanent aus. Oder er sucht seine Form, weil er gerade erst von einer Blessur genesen ist.

Nach der Partie in Glasgow wird Haaland 15 der 34 Partien der bisherigen Saison verpasst haben, beinahe die Hälfte. Aber weder Donyell Malen noch Youssoufa Moukoko oder Stefan Tigges haben bisher die Chance genutzt, die sich durch diese vielen Ausfälle ergeben hat. Gleiches gilt für Brandt und Thorgan Hazard, die ebenfalls offensive Positionen besetzen.

Und Kapitän Marco Reus schwankt in seinem ganz eigenen Kosmos unkontrolliert zwischen brillant und völlig wirkungslos. Dennoch sprach der Kapitän vor der Abreise nach Glasgow voller Zuversicht von einem „Endspiel“, er sei optimistisch, weil der BVB sich mit dem Sieg am Sonntag „wieder Selbstvertrauen zurückgeholt“ habe.

Besser noch als ein kleines Wunder im Ibrox-Park zu Glasgow würde zu dieser Saison des BVB jedoch passen, wenn die Mannschaft unter der Energie von 50.000 frenetischen Zuschauern und einem hart kämpfenden Gegner einbrechen würde. Wie beim 0:4 in Amsterdam, beim 1:3 bei Sporting Lissabon in der Gruppenphase der Champions League, beim 1:2 im Pokal beim FC St. Pauli oder im Hinspiel gegen Glasgow.

Der Teenager Moukoko wirkt gegen starke Widersacher überfordert, und Malen fehlt genauso die Klarheit in seinem Spiel wie Hazard oder Brandt, der sagte: „Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, und das sollte jeder andere auch nicht tun. Wir sind in der Lage, viele Tore zu schießen und auch zu null zu spielen.“ Aber Auswärtssiege ohne Haaland sind selten: Nur in Bielefeld, bei Union Berlin und im Pokal in Wiesbaden ist dem BVB bislang dieses Kunststück gelungen.