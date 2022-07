BVB im DFB-Pokal : Ein Sonderlob für Mats Hummels – aber auch Kritik

Mit Lärm im Stadion, mit lautstarker Unterstützung kennen sich die Spieler von Borussia Dortmund aus. Daheim in der eigenen Arena sowieso, aber auch auswärts verstehen es die schwarz-gelben Fans in der Regel ziemlich gut, sich Gehör zu verschaffen. In München aber beim ersten Pflichtspiel waren sie chancenlos. Die Fans, nicht die Mannschaft. Dass die akustische Wertung in der ersten Runde des DFB-Pokals beim TSV 1860 klar verloren ging, auch nach Abpfiff, als es eigentlich nur noch etwas für die Dortmunder zu feiern gab, war zu verschmerzen. Denn alles andere war ziemlich perfekt.

Beim 3:0-Sieg vor 15.000 Zuschauern gegen den Drittliga-Klub aus München schienen die Probleme der Vorbereitung mit einem Mal alle gelöst zu sein. Anders als in den Testspielen gegen Valencia und Villarreal setzte Trainer Edin Terzic auf eine Viererkette – und die neuformierte Abwehr um Nico Schlotterbeck und Niklas Süle funktionierte, als ob sie schon immer zusammengespielt hätten.

Als Süle in der Pause über Beschwerden im Oberschenkel klagte, übernahm Mats Hummels seinen Part – und fügte sich nach Ansicht seines Trainers perfekt ein. „Er war sofort da, sehr präsent, sehr zweikampfstark, sehr klar im Passspiel. So stellen wir uns das vor“, sagte Terzic.

Dass nach der Tumor-Erkrankung von Sébastien Haller eine wichtige Schlüsselposition in der Offensive erst einmal unbesetzt ist, fiel an diesem regnerischen Abend kaum ins Gewicht. Donyell Malen, Youssoufa Moukoko und der Karim Adeyemi schienen zeigen zu wollen, dass sich der Verein nicht mit aller Macht um einen Ersatz für Haller, der monatelang ausfallen wird, bemühen muss. „Sébastien darf zwar nicht mit uns spielen, aber das hindert uns nicht daran, für ihn zu spielen“, sagte Terzic.

Jetzt ist der TSV 1860 zwar ein ambitionierter Drittligaklub, aber für einen ebenso ambitionierten Bundesliga-Spitzenverein kann er im Normalfall kein echter Gradmesser sein. Taktisch, läuferisch und qualitativ waren die „Löwen“ im stimmungsvollen Traditionsstadion an der Gründwalder Straße nicht konkurrenzfähig in diesem Duell. In 90 Minuten schossen nur einmal aufs Tor, die Dortmunder hingegen 24 Mal.

Der BVB bleibt zurückhaltend

Das, ist sich Jude Bellingham sicher, dürfte am kommenden Wochenende beim Bundesliga-Start anders sein. „Leverkusen wird härter“, sagte der Engländer. Und auch Sportdirektor Sebastian Kehl will nichts davon wissen, dass der BVB alle Schwierigkeiten überwunden hat. „Wo wir stehen“, sagte er, „kann man nach diesem Spiel nicht sagen.“

Aber bei Partien in der ersten Pokalrunde geht es nicht nur um die Qualität auf dem Platz, sondern auch um die Mentalität, die Einstellung. „Für uns war es deutlich schwieriger, denn Sechzig hatte ja nichts zu verlieren“, beschrieb Adeyemi die Gefahr die Duelle mit niederklassigeren Vereinen birgt. Bei Dortmund funktionierten Beine und Kopf prima. „Wir haben die richtige Körpersprache gezeigt von Anfang an“, lobte Terzic und nannte den Auftritt seiner Mannschaft „eine erwachsene Leistung“.

Die führte zu einer schnellen Entscheidung, vor allem dank eines im Vergleich zum Vorjahr stark verbesserten Malen. In der achten Minute landete der Ball nach seinem Schuss zuerst am einen Pfosten, dann am anderen und prallte von dort ins Tor. Nach einer guten halben Stunde war Malen wieder zu schnell für die überforderte Sechzig-Abwehr, nun vollendete Jude Bellingham den Angriff und traf zum 2:0 (31.).

Die Leistungssteigerung des 23 Jahre alten Niederländers, sagte Kehl, sei schon in den Vorbereitung aufgefallen. „Er wirkt frischer, positiver leichter.“ Bei Adeyemis 3:0 glitt dem ansonsten sehr guten Münchner Torhüter Marco Piller der nasse Ball aus den Händen (35.) und kullerte ins Netz. „Der Sieg hätte noch deutlich höher ausfallen können oder sogar müssen“, fand Kehl.

Auch Terzic sah noch ein paar Defizite. „Es war nicht alles gut.“ Zum Beispiel ballte sich das Offensivspiel in der zweiten Hälfte oft zu sehr im Zentrum. „Da wurde es zu eng“, kritisierte der BVB-Trainer. Außerdem habe man „zwei, drei Chancen aus Kontern zugelassen“. Sechzig war aber nicht in der Lage, diese kleinen Fehler zu nutzen.

Dass die Westfalen am Ende noch kräftig durchwechseln konnten, ohne dass der Spielfluss verlorenging, etwa der erst 17 Jahre alte Jamie Bynoe-Gittens kam für Nationalspieler Julian Brandt, sieht Terzic als Folge der Dortmunder Kaderplanung. „Eine Mannschaft zeigt sich nicht nur durch die Spieler, die auf dem Platz stehen, sondern wie stark die Bank ist.“

In der ersten Pokalrunde waren beide nicht ganz unerwartet stark genug, die Mannschaft auf dem Platz und die Einwechselspieler. Wenn sich dies beim Bundesligaauftakt am kommenden Samstag gegen Bayer Leverkusen wiederholen würde, wäre dies keine riesige Überraschung. Aber auf jeden Fall ein kleines Statement.