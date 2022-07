DFB-Pokal bei 1860 München : Bloß nie wieder eine Mentalitätsdebatte beim BVB

Einen besseren Gegner als den TSV 1860 München hätten sich die Dortmunder kaum wünschen können, um den Stand des angestrebten Selbsterneuerungsprojektes zu überprüfen. Es wird unangenehm, intensiv und energetisch werden an der Grünwalder Straße, wo es viel zu verlieren gibt und kaum etwas zu gewinnen für den BVB.

Er verspüre „die allergrößte Vorfreude, dass es endlich losgeht“, sagt Trainer Edin Terzic zwar, aber mancher Anhänger wird mit leichtem Bauchgrimmen auf diesen Auftakt der Pflichtspielsaison an diesem Freitag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal, im ZDF und bei DAZN) blicken. Denn in genau solchen Partien zeigte sich in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig ein altes Dortmunder Dauerproblem: die Schwäche, gerade Partien gegen leidenschaftlich verteidigende Außenseiter mit der erforderlichen Energie und Ernsthaftigkeit sowie mit echter Freude an der Verteidigungsarbeit zu bestreiten.

Nun lag genau an dieser Stelle ein Schwerpunkt der sommerlichen Vorbereitungsarbeit. „Wir versuchen, im gesamten Verein die Mentalität vorzuleben, für die wir stehen wollen“, sagt Terzic. „Wir wollen dieses Thema abhaken und es zur Gewohnheit machen, immer Vollgas zu geben.“

Keine neue Mentalitätsdebatte

Auch bei der Auswahl der Neuzugänge wurde explizit auf charakterliche Merkmale geachtet. Gerade mit Nico Schlotterbeck (zuvor SC Freiburg) und Salih Özcan (1. FC Köln) wurden zwei Spieler unter Vertrag genommen, die ex­trem willensstark sind und die bei ihren früheren Klubs mit dieser Eigenschaft Kollegen mitreißen konnten.

Außerdem hat der neue Trainer den immer noch erst 19 Jahre alten Jude Bellingham, der nicht nur jedes Spiel mit durchgedrücktem Gaspedal absolviert, sondern auch jede Trainingseinheit, in den von Mats Hummels und Marco Reus angeführten Kreis der Chefspieler befördert. „Wir wollen eine gewisse Leistungskultur schaffen“, sagt Terzic.

Niederlagen, in deren Folge die Mentalitätsdebatte aufflammt, will niemand mehr erleben. Auch deshalb war die Intensität im Trainingslager so hoch, dass selbst der an die bekanntermaßen großen Freiburger Trainingsanforderungen gewohnte Schlotterbeck sagt, er habe so etwas noch nie erlebt. Und Hummels brüllte nach einem Zweikampf mit dem jungen Mittelfeldkollegen Abdoulaye Kamara: „Meine Fresse, wie geht ihr alle rein, ihr Vollidioten? Ernsthaft.“

Raus aus der Komfortzone

Terzic muss nur müde lächeln, wenn er auf diesen vermeintlichen Konflikt angesprochen wird. So ein Spruch sei eine alltägliche Lappalie im Trainingsbetrieb einer Profimannschaft. Vielleicht freut er sich sogar heimlich, wenn die verdienten Topspieler von jüngeren Kollegen aus der Komfortzone geholt werden.

Für die Stimmung seien solche Vorfälle jedenfalls unerheblich, sagt Terzic, verlässliche Hinweise auf das Binnenklima sammelte der Trainer während des Trainingslagers vielmehr „an der Tischtennisplatte und am Billardtisch“, wo „vor und nach jedem Essen richtig viel los“ war, sagt er. Die Gruppe wächst zusammen, auch wenn noch nicht ganz klar ist, welche Auswirkungen der bedrückende Hodentumor-Befund von Sébastien Haller auf die Atmosphäre hat.

Inzwischen wurde der erkrankte Angreifer operiert. Es müsse damit gerechnet werden, dass er „sicher ein paar Monate fehlen“ werde, sagt Sportdirektor Sebastian Kehl. Nun befassen die Dortmunder sich mit der Frage, ob sie noch einen Ersatz unter Vertrag nehmen, aber dazu müssen alle Parameter passen. Der zunächst gehandelte Luis Suárez gehört jedoch nicht mehr zum Kreis der Kandidaten. Der uruguayische Weltstar ist in sein Heimatland zurückgekehrt und schließt sich Nacional Montevideo an.