Die Stürmerin Alexandra Popp hatte sich zuletzt nicht öffentlich dazu bekennen wollen, an der WM im Sommer teilzunehmen. Die Bundestrainerin stellt nun klar, dass sie mit der Angreiferin rechnet.

Martina Voss-Tecklenburg hat bekräftigt, dass in ihren Planungen für die im Sommer stattfindenden Weltmeisterschaften Alexandra Popp eine tragende Rolle spielt. „Ich gehe davon aus, wenn ‚Poppi’ gesund ist, dass sie auf jeden Fall diese WM mit uns bestreiten wird“, sagte die 55-Jährige Fußball-Bundestrainerin am Mittwoch: „Ich habe keine andere Information und wäre auch überrascht, wenn ich noch eine andere Information bekommen würde.“

Marc Heinrich Sportredakteur.



Die 31 Jahre alte Spielerin des VfL Wolfsburg hatte sich zuletzt nicht öffentlich dazu bekennen wollen, an dem Turnier, das von Mitte Juli an in Neuseeland und Australien ausgetragen wird, teilzunehmen.

Sie begründete ihre Zurückhaltung mit den Verletzungsproblemen, mit denen sie auch in der Einstimmung auf die Europameisterschaften auf der britischen Insel im vergangenen Jahr zu kämpfen hatte und dass sie ungeachtet aller Erwartungen an ihre Person vor allem auf ihr „Bauchgefühl“ hören werde.

Die 124-malige Nationalspielerin, die als Stürmerin mit sechs Treffern in fünf Partien das deutsche Team ins EM-Finale gegen Gastgeber England schoss, für das sie dann wegen einer Muskelblessur ausfiel, sei ein „Vollprofi“, sagte Voss-Tecklenburg, und fügte zuversichtlich an: „Alex kommt nicht fünf Minuten vor dem Beginn der WM an und sagt: Ätschibätsch, jetzt spiele ich nicht mehr.“

„Spannendes Jahr“

Popp gehört auch zum Kader, den Voss-Tecklenburg für das erste Testspiel im WM-Jahr nominierte. Am 21. Februar (18.15 Uhr im ZDF) trifft die deutsche Auswahl dabei in Duisburg auf den Weltranglistendritten Schweden. In der Heimatstadt von Voss-Tecklenburg begann im Februar 2010 die internationale Karriere Popps mit ihrem ersten Länderspiel, nun steht sie dort in wenigen Tagen vor ihrem 125. Einsatz im Trikot des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Für die Begegnung mit den Skandinavierinnen sind bisher 14.000 Tickets verkauft. „Wir freuen uns, dass es losgeht in ein spannendes Jahr“, sagte Voss-Tecklenburg, die sich wie vor der EM zur Detailplanung für eine halbe Woche mit ihrem Trainerstab im Schwarzwald „eingeschlossen“ hat.

In eigener Sache ließ Voss-Tecklenburg Geduld erkennen. Dass die angestrebte Verlängerung der bis August befristeten Zusammenarbeit mit dem DFB noch nicht über die Bühne gegangen sei, habe auch mit den internen Veränderungen durch den Rücktritt von Geschäftsführer Oliver Bierhoff zu tun. „Wir sind in Gesprächen, alles gut“, sagte sie und betonte, dass „es sicherlich nicht so sein wird, dass wir einen Vertrag erst nach der WM verlängern“.

Voss-Tecklenburg hatte die Aufgabe 2018 von Horst Hrubesch übernommen, zuvor betreute sie die Schweizer Auswahl. Für die nächste Vorbereitungsphase der Deutschen im April ist ein Heim-Testspiel gegen Brasilien „in der Prüfung“, kündigte Teammanagerin Maika Fischer an.