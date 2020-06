Liverpools Meistermacher : Klopp äußert sich über Zukunft als Bundestrainer

Aktualisiert am

Als Meister in England ist Jürgen Klopp beim FC Liverpool nun eine Legende. Was kann noch kommen? Nach dem Titel mit den „Reds“ spricht der Trainer über seine Zukunft. Ärger gibt es derweil um die Party der Fans.

Liverpools Meistermacher Jürgen Klopp schließt einen Wechsel ins Amt des Bundestrainers unmittelbar nach Ablauf seines Vertrags bei den „Reds“ Mitte 2024 aus. „Das würde heißen, ich würde direkt nach Ende meines Vertrages übernehmen, ohne Vorbereitung – nee!“, sagte Klopp bei „Bild live“. Der 53-Jährige machte zwar aus seiner Heimatliebe kein Geheimnis: „Ich bin in Deutschland aufgewachsen, bin Deutscher und bin das super gerne.“ Aber: „Ich bin jetzt hier bei Liverpool und habe darüber hinaus keine weiterführenden Pläne.“

Dabei gilt Klopp, der sich am Samstag im neuen „Campiones“-Shirt und gut erholt zeigte, vielen Experten und Fans als Wunschkandidat für die Nachfolge von Joachim Löw. Der Vertrag des Weltmeister-Trainers von 2014 endet mit der WM 2022 in Katar, schon nach der auf 2021 verlegten EM soll es eine beiderseitige Ausstiegsklausel geben. Noch scheint Löw (60), für den ein Rücktritt auch nach dem historischen WM-Desaster 2018 kein Thema war, nicht amtsmüde. Allerdings wird auch er mehr denn je am Erfolg gemessen.

Klopp möchte vielmehr vorerst in Liverpool bleiben und unterstrich das, als er über die Zukunft des frischgebackenen englischen Meisters sprach. „Diese Mannschaft braucht keinen Umbruch, die ist heiß, die ist hungrig – und das wird sie bleiben“, sagte er. Die große Herausforderung bestehe darin, den Stamm des Teams zusammenhalten, „weil diese Jungs in einem tollen Fußballeralter sind, da stecken auf jeden Fall noch drei, vier Top-Jahre drin“.

Mit dem „Titel“ des weltbesten Trainers könne er „nichts anfangen“, sagte Klopp: „Für mich ist Pep Guardiola der beste Trainer der Welt. Und das ist vielleicht auch nicht richtig, weil ich viele gar nicht kenne. Aber von denen, die ich kenne, ist er der Beste.“ Er selbst fände es etwas befremdlich, wenn einige Menschen ihn so nennen würden, meinte Klopp. „Ich kann nichts damit anfangen, auch wenn ich mich über die Auszeichnung der Fifa sehr gefreut habe“, sagte er in Bezug auf die diesjährige Auszeichnung als bester Trainer durch den Fußball-Weltverband.

Klopp hält einen Wechsel des Dortmunders Jadon Sancho nach Liverpool in diesem Sommer für sehr unwahrscheinlich. „Ich glaube nicht, dass so ein Wechsel in diesem Sommer über die Bühne gehen kann“, sagte er. Vieles sei im Hinblick auf die Planung der Vereine noch zu unsicher. Wenn der 20 Jahre alte Offensiv-Spieler doch wechseln sollte, wäre Klopp der „Überraschteste“, wie es der 53-Jährige formulierte, der mit Borussia Dortmund deutscher Meister und DFB-Pokalsieger war.

Medienberichten zufolge sollen diverse europäische Topklubs an einer Verpflichtung von Sancho interessiert sein. Neben dem FC Liverpool wurde auch Manchester United als potentieller Interessent genannt. Sancho ist mit 17 Toren und 17 Torvorlagen einer der besten Scorer der Bundesliga.

Die Feiern Tausender Fans nach dem Meistertitel des FC Liverpool haben angesichts der Corona-Pandemie derweil für Verärgerung beim Klub, dem Bürgermeister und der Polizei der Stadt gesorgt. In einer gemeinsamen Stellungnahme am Samstag verurteilten sie das Verhalten und warnten vor möglichen Folgen. Bürgermeister Joe Anderson sagte dem Sender BBC, er sei frustriert, wütend und traurig.

Die Fans hatten sich am Freitag auf einem Platz am Ufer des Mersey River zum Feiern versammelt und hinterließen reichlich Müll, der am Samstag beseitigt werden musste. 95 Prozent der Anhänger hätten sich hervorragend verhalten, sagte Anderson, „aber eine kleine Minderheit beschmutzt den Namen des FC Liverpool“.

Der Mannschaft von Trainer Klopp ist seit Donnerstagabend der erste englische Fußball-Meistertitel seit 30 Jahren sicher. Auch Klopp hatte dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Der Klub wies in der gemeinsamen Stellungnahme darauf hin, dass es eine Siegesparade geben werde, sobald dies wieder sicher sei. „Unsere Stadt befindet sich immer noch in einer öffentlichen Gesundheitskrise, und dieses Verhalten ist komplett inakzeptabel“, hieß es unter Bezug auf die Feiern. Es müsse sichergestellt werden, dass all das durch den Lockdown Erreichte nicht wieder zunichte gemacht werde.