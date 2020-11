Bundestrainer Joachim Löw : „Das überrascht mich jetzt schon“

Für die DFB-Elf steht in Spanien mehr als ein Spiel in der Nations League und der Einzug in die Finalrunde auf dem Spiel. Der selbstverliebte Blick auf die Bilanz ist gefährlich. Und dann ist da noch das Thema Corona.

Es sind absurde Zeiten. Selten wurde das so deutlich wie am Montag bei der Pressekonferenz mit Joachim Löw vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien in Sevilla an diesem Dienstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Nations League und in der ARD). War es gerade doch noch um sportliche Fragen und Erkenntnisse aus dem jüngsten Spiel in der Nations League gegangen, platzte plötzlich die Nachricht rein, dass es vielleicht doch nicht so klug gewesen war, dass das Spiel gegen die Ukraine am vergangenen Samstag ausgetragen wurde.

Vier Spieler sowie der Manager des Gegners waren am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Weil weitere Tests am Spieltag am Samstag kein positives Ergebnis mehr erbracht hatten und die restlichen Profis erstaunlicherweise nicht zur Kontaktgruppe 1 gezählt worden waren, hatte die Partie gegen die Ukraine als sicher gegolten und konnte stattfinden. Sicher ist in diesen Tagen aber wenig: Am Montag meldete der ukrainische Verband, dass zwei Spieler, die gegen Deutschland eingesetzt worden waren, und ein weiterer Ersatzspieler positiv getestet worden sind.

„Das überrascht mich jetzt schon“, sagte Löw. Ganz sicher wird diese Nachricht auch innerhalb der Mannschaft alle Fragen, wer gegen Spanien – negative Tests vorausgesetzt – in diesem „Endspiel“ um den Gruppensieg in der Nations League auf welcher Position antreten wird, in den Hintergrund rücken. „Unser Arzt hat uns versichert, dass ein Spieler nicht infektiös ist, wenn er gerade erst negativ getestet worden ist“, sagte Löw, „von daher gehe ich davon aus, dass dies auch bei uns so bleibt.“ Ob in diesem Schwebezustand viel Platz für eine konzentrierte Vorbereitung bleibt? „Wir können uns nur strikt an unsere Regeln halten und machen das auch sehr diszipliniert. Ich gehe davon aus, dass alle anderen das auch sehr gewissenhaft machen“, sagte Löw. Ein hehrer Wunsch, den alle Bundesligavereine mit ihm teilen.

In der Schweiz durfte sich die Ukraine in Absprache mit der Europäischen Fußball-Union Uefa und den Behörden in Luzern weiter auf die Partie gegen die Schweiz am Dienstag vorbereiten. Ob das Spiel angepfiffen wird, ist unklar. Jewgeni Makarenko und Eduard Sobol, die beim 1:3 gegen die deutsche Auswahl spielten, sowie Dimitri Risnyk wurden durch Spieler aus der U-21-Auswahl ersetzt. Vor dem Abschlusstraining am Montag wurde das komplette Team noch einmal getestet.

Für die deutsche Mannschaft steht in Sevilla mehr als ein Spiel in der Nations League auf dem Programm, bei dem ein Remis schon für das Erreichen der Finalrunde im Herbst nächsten Jahres reichen würde. Vor allem ist diese Partie gegen Spanien eine Standortbestimmung, die mehr über den Entwicklungsstand der Mannschaft aussagen könnte als die pure Bilanz von Siegen, Unentschieden und Niederlagen. Nach diesen statistischen Kriterien schneidet die DFB-Auswahl passabel ab. Erster in der EM-Qualifikation vor den Niederlanden, in 15 Spielen seit Anfang 2019 neun Siege, fünf Unentschieden und nur eine Niederlage.

Der selbstverliebte Blick auf solche Bilanzen hat aber schon einmal heftig in die Irre geführt. Zur WM 2018 reiste Titelverteidiger Deutschland mit zehn Siegen in zehn Qualifikationsspielen an. Vor allem der Bundestrainer fühlte sich damals absolut auf der Höhe der Zeit, aber alle zusammen landeten krachend in der Realität. Das deutsche Team schied in der Vorrunde aus. Resultate vorsichtig zu betrachten wäre also schon aus Erfahrung ratsam. Zumal eine Erkenntnis schwerwiegender sein müsste als der Hinweis auf Siege gegen Estland, Nordirland, Weißrussland, eine tschechische B-Elf oder eine ersatzgeschwächte Ukraine: Gegen die Topnationen ist seit der WM nur ein Sieg (September 2019, 4:2 in den Niederlanden) gelungen.

Das aber sollte der Maßstab sein – unter normalen Umständen. Die Zeit für Experimente sei nun vorbei, hatte Löw nach dem Sieg gegen Tschechien gesagt. Von der Möglichkeit, sich nun langsam für die EM einzuspielen, kann aber keine Rede sein. „Wir müssen weiter flexibel sein“, sagte Löw mit Blick darauf, dass die Abwehr wegen der Sperre von Rüdiger abermals umgestellt werden muss. Dass der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes, Oliver Bierhoff, im Interview mit der F.A.Z. die Relevanz eines guten Abschneidens bei der EM auch für den Bundestrainer herausgestellt hat, empfindet Löw nicht im Geringsten als Misstrauensvotum: „Wir haben ein großes Vertrauensverhältnis. Es ist immer so bei der Nationalmannschaft, dass man von Turnier zu Turnier denkt.“ Im Moment aber denkt man eher an ganz andere Testergebnisse.