Flick nominiert Kader : „Ich verstehe jeden, der enttäuscht ist“

Ohne Neulinge, dafür mit einem stark auf die WM in Qatar ausgerichteten Aufgebot bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft den Auftakt der Nations League.

„Der Kader ist vom Stamm her das Maß aller Dinge“, betonte Bundestrainer Hansi Flick, „trotzdem hat jeder die Chance, sich reinzuspielen. Die Tür ist auf.“

Für die Duelle mit Europameister Italien (4. und 14. Juni), EM-Finalist England (7.) und Ungarn (11.) (alle Spiele um 20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Nationalmannschaft und bei RTL) verzichtete er auf Überraschungen.

Im Vergleich zu den März-Länderspielen kehrt ein Bayern-Quartett mit Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry erwartungsgemäß in den 26er-Kader zurück. Auch Marco Reus, Karim Adeyemi, Jonas Hofmann, Lukas Klostermann und Torwart Oliver Baumann geben ihr Comeback.

Im Vergleich zum vergangenen Lehrgang finden Marc-Andre ter Stegen (geschont), Matthias Ginter, Christian Günter, Robin Koch, Julian Draxler (verletzt), Florian Neuhaus und Julian Weigl keine Berücksichtigung mehr. Florian Wirtz (Kreuzbandriss) muss passen, EM-Entdeckung Robin Gosens wurde nicht nominiert.

„Ich verstehe jeden, der enttäuscht ist“, sagte Flick. Seine Nominierungskriterien? „Wir haben den Spielern ganz klar gesagt, was wir erwarten: dass sie Spielpraxis und Rhythmus haben, dass sie eine Entwicklung machen.“

Der Lehrgang startet mit einem Kurz-Trainingslager ab Montag (bis 27. Mai) in Marbella, zu dem die Familien der Profis eingeladen sind. In den Spielen sieht Flick eine „tolle Chance zu zeigen, wie weit wir sind. Wir haben die Weltspitze im Blick.“

Flick: Terodde „herausragend“

Der Bundestrainer lobte Zweitliga-Torschützenkönig Simon Terodde für dessen herausragende Torquote beim Aufsteiger FC Schalke 04 und gewährt ihm eine minimale Chance auf die Fußball-Nationalelf und eine WM-Teilnahme. Der 34 Jahre alte Terodde hatte gerade Länderspiele für Deutschland als einen persönlichen Traum bezeichnet.

„Simon Terodde ist schon ein Stürmer, der sehr viele Tore macht – jetzt in der zweiten Liga“, sagte Flick. „Wir werden jetzt sehen, wie es nächste Saison aussieht, ob er in der ersten Liga Tore erzielen kann“, bemerkte Flick zurückhaltend.

Am Ende gelte für ihn, was für alle WM-Kandidaten gelte: „Wenn er auf einem Topniveau spielt – das ist die Bundesliga – und dort auch gut performt und seine Tore macht, sind alle Türen und Tore offen.“ Flick betonte, es sei „herausragend, wie Terodde in den letzten Jahren die Tore macht. Er hat eine gute Quote.“

Terodde hatte in einem Sport1-Interview Spiele mit dem Nationalteam als seinen „großen Traum“ bezeichnet. Mit Blickrichtung WM in Qatar Ende des Jahres bemerkte er: „Wenn Hansi Flick am Ende wirklich zur Entscheidung kommen sollte, dass er einen Stürmer für Qatar braucht, der vorne drin steht und Tore macht, und er dann auch noch an mich denken sollte, dann stehe ich natürlich bereit. Doch aktuell mache ich mir darüber nicht allzu viele Gedanken.“