Holstein Kiel überholt HSV : Die Störche fliegen hoch

Holstein zeigt sich von der Pokal-Schlappe beim BVB gut erholt. Gegen Sandhausen gewinnen die Kieler ihr erstes von drei Nachholspielen und ziehen an der norddeutschen Konkurrenz vorbei.

Holstein Kiel hat den erhofften Sprung auf den dritten Platz der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Drei Tage nach der 0:5-Packung im Pokal-Halbfinale bei Borussia Dortmund zeigte sich die Mannschaft von Trainer Ole Werner an dessen 33. Geburtstag gut erholt.

Nach dem verdienten 2:0 (1:0) im Liga-Nachholspiel über den SV Sandhausen dank der Tore von Fin Bartels (22. Minute) und Janni Serra (69.) rückten die „Störche“ am Nordrivalen HSV vorbei auf den Relegationsrang vor. Der SVS hingegen baute seinen Vereins-Negativrekord auf zehn Auswärtspleiten in Serie aus und steckt weiter in der Abstiegszone fest.

„Ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft“, sagte Kiels Sportchef Uwe Stöver nach dem wichtigen Dreier beim TV-Sender Sky. „Sie hat nach den langen Corona-Quarantäne-Zwangspausen sieben Punkte geholt gegen formstarke Sandhäuser und Nürnberger, dazu auch in Osnabrück“, ergänzte der frühere Profi. Über ihre positive Tabellensituation wollen sich die ambitionierten Norddeutschen aber nicht allzu viele Gedanken machen, zumindest nicht offiziell. Stöver: „Es geht jetzt ja Schlag auf Schlag weiter. Wir konzentrieren uns allein auf uns und schauen dann mal, was am Ende dabei herauskommt.“

Die Kieler bestimmten in ihrem vierten Pflichtspiel nach zwei jeweils 14-tägigen Corona-Quarantänen von Beginn an das Geschehen. Bartels ließ früh eine gute Chance aus (7.), nutzte dafür aber seine zweite Gelegenheit nach Klassepass von Kapitän Hauke Wahl umso besser zur Führung. Diese wollten Emanuel Taffertshofer (29.) und Julius Biada (38.) zwar egalisieren, doch Torwart Thomas Dähne war beide Male zur Stelle. Serra (45.) verpasste auf der Gegenseite den zweiten Treffer.

Nach dem Wechsel versuchten sich Kiels Jonas Meffert (49.) und der Sandhäuser Taffertshofer (60.) mit Schüssen, die aber nichts einbrachten. Dann zogen die Gastgeber das Tempo noch einmal an, doch erst scheiterte Ahmet Arslan an Keeper Stefanos Kapino, dann zielte Bartels bei seinem Nachschuss deutlich zu hoch (67.). Nach einem von Jae-sung Lee eingeleiteten und überaus sehenswerten Konter sorgte Serra mit einem tollen Lupfer über Schlussmann Kapino und einem Treffer à la Tor des Monats für die Entscheidung und den leistungsgerechten Heimsieg der Schleswig-Holsteiner.

