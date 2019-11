Zweite Liga : Der VfB befreit sich im Derby

Die Abneigung beider Fanlager war schon Stunden vor dem Spiel zu spüren. „Tod dem KSC“ oder „Stuttgart, verrecke“ war zu lesen an Autobahnbrücken, Häuserwänden und in den sozialen Medien. „Sein oder Nichts sein“ betitelten dann auch die Stuttgarter Fans ihre Choreographie in Anlehnung an die fünf deutschen Meistertitel der Schwaben, denen noch keiner aufseiten des großen badischen Rivalen aus Karlsruhe gegenübersteht; nicht viele Derbys im deutschen Profifußball sind so emotionsgeladen wie das zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC.

In der ruppig geführten Begegnung der zweiten Fußball-Bundesliga setzte sich dann auch der schwäbische Erstliga-Absteiger vor 57.000 Zuschauern verdientermaßen mit 3:0 (0:0) durch. Philipp Förster (60.) erzielte den ersten Treffer des Tages nur wenige Minuten nach der größten Karlsruher Chance, als Manuel Stiefler (48.) mit seinem Schuss am Pfosten gescheitert war. Orel Mangala (75.) erhöhte, ehe Hamadi Al Ghaddioui (90.+3) zum 3:0-Endstand einschob. Kurz zuvor hatte VfB-Kapitän Marc-Oliver Kempf nach einem Foul noch die Rote Karte gesehen.

Für das Duell hatten zuvor die organisierten Anhänger beider Teams wochenlang mobil gemacht. Dabei wurden auch zwei Straßenbahnen in Karlsruhe beschmiert, die daraufhin aus dem Verkehr gezogen werden mussten. Vor der Begegnung wurde spezielle Fankleidung angeboten, ein gemeinsamer Treffpunkt der Stuttgarter Ultragruppierungen „Commando Cannstatt“ und „Schwabensturm“ mit anschließendem Marsch zum Stadion vereinbart. Beide Seiten bereiteten sich auch auf körperliche Auseinandersetzungen vor.

Karlsruhe-Ultras verzichten auf Unterstützung

Am Tag des sportlichen Aufeinandertreffens blieb es dann aber weitestgehend ruhig, was wohl auch am neuen Sicherheitskonzept der Ordnungskräfte gelegen haben dürfte. Das Kontingent der Gästetickets wurde reduziert, um neben dem Karlsruher Block Pufferzonen einzurichten. Auch war der Ausschank von alkoholischen Getränken im Stadion untersagt. An den Eingängen fanden zudem verstärkte Taschen- und Personenkontrollen statt. Bereits auf dem Weg zum Stadion wurden zahlreiche Anhänger des KSC angehalten und mit einem Platzverweis belegt, nachdem diese Sicherheitskräfte mit Warnbaken, Absperrmaterial und pyrotechnischen Gegenständen beworfen hatte, teilte die Polizei mit. Daraufhin zogen sich weitere, schon im Stadion befindliche Mitglieder der Ultraszene aus Solidarität zurück und stellten die Unterstützung ihrer Mannschaft weitestgehend ein.

2. Bundesliga Liveticker

KSC-Trainer Alois Schwartz war das während der Partie aufgefallen, den Grund kannte er nicht. „Ich habe mich erst darüber gewundert, ich wusste zunächst nicht, warum so viele unserer Fans nicht im Stadion waren. Natürlich ist das dann schade, zumal wir wegen der Vorfälle in der Vergangenheit das Gästekontingent schon nicht voll ausschöpfen konnten“, sagte er.

Die Polizei hatte sich entsprechend vorbereitet auf diese für so viele so bedeutsame Begegnung. Ein Wasserwerfer stand für den Ernstfall bereit, zudem kreiste ein Helikopter für Luftaufnahmen über dem Gelände, auf dem mehrere Hundertschaften in schwerer Montur bereits Stunden vor dem Anpfiff Position bezogen hatten. Ähnliche Ereignisse wie beim bislang letzten Derby im April 2017 sollten unbedingt vermieden werden, als bei Krawallen 20 Polizisten verletzt worden waren. Karlsruher Ultras hatten dabei auch Leuchtspurraketen auf das Feld geschossen, woraufhin das Spiel kurz vor dem Abbruch gestanden hatte.

Mehr zum Thema 1/

Einsatzleiter Thomas Berger kündigte im Vorfeld der Partie in diesem Jahr dezidiert „Konsequenzen“ für diejenigen an, die sich „nicht an Recht und Gesetz“ halten würden. Sein Konzept ging auf: Außer zahlreichen verbalen Schmähungen blieb es ruhig an diesem kalten Novembermittag, zu Zusammenstößen beider Fanlager kam es zunächst nicht. Auch Pyrotechnik wurde nicht eingesetzt, was wohl auch daran lag, dass es einige Karlsruher gar nicht erst ins Stadion geschafft hatten.