Zweite Fußball-Bundesliga : Heidenheim schockt den HSV

Drama bis zum Schluss: Der Hamburger SV hat sich im Aufstiegsrennen auf unglaubliche Weise wieder selbst ein Bein gestellt und ist sogar hinter den Relegationsplatz zurückgefallen. Der HSV verlor im Spitzenspiel beim 1. FC Heidenheim durch zwei späte Gegentore noch 1:2 (0:0) und musste den Rivalen auf Platz drei vorbeiziehen lassen. „Das ist unglaublich, was hier heute passiert ist. Das ist quasi nicht zu toppen, was die Mannschaft geleistet hat“, sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt.

Joel Pohjanpalo hatte den HSV mit seinem Blitztor 20 Sekunden nach der Halbzeitpause verdient in Führung gebracht. Wie im Vorjahr die „Deppen von der Elbe“ (Trainer Dieter Hecking) zu sein, wollten die Hamburger um jeden Preis verhindern. Allerdings gelang dem Dorfverein aus Heidenheim durch ein Eigentor von Jordan Beyer (80.) der Ausgleich, Konstantin Kerschbaumer setzte mit der letzten Aktion des Spiels den K.o.-Schlag (90.+5.).

Für HSV-Coach Dieter Hecking war die Niederlage nur schwer zu verdauen. „Wenn man so bitter bestraft wird, macht das keine Freude. Es scheint so zu sein, dass der Fußball-Gott im Moment nicht auf unserer Seite ist“, sagte der Trainer, dessen Zukunft in Hamburg nicht sicher ist. Hecking zeigte sich kämpferisch. „Die kleine Chance ist noch da. Wir hoffen noch auf drei Spiele“, sagte der Trainer vor dem letzten Heimspiel gegen Sandhausen. Heidenheim muss bei Arminia Bielefeld antreten.

Der direkte Aufstieg ist für den HSV bei 54 Punkten nicht mehr möglich. Heidenheim hat nun 55 Zähler, der zweitplatzierte VfB Stuttgart auf dem direkten Aufstiegsrang 58. Heidenheim hat nicht nur drei Punkte weniger auf dem Konto als der VfB, sondern auch das um elf Treffer schwächere Torverhältnis.

Stuttgarter Kantersieg

Dem VfB Stuttgart ist die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga kaum noch zu nehmen. Die Schwaben behaupteten dank eines lockeren 6:0 (3:0)-Erfolgs beim fehlerhaften 1. FC Nürnberg den zweiten Tabellenplatz und können im Saisonfinale nur noch theoretisch auf den dritten Platz zurückfallen. „Die Erleichterung ist sehr groß. Wir haben jetzt eine sehr gute Ausgangspositon“, sagte VfB-Profi Philipp Klement.

Silas Wamangituka (11.), Atakan Karazor (26., 64.), Sasa Kalajdzic (41.) und Nicolas Gonzalez (52., 76.) besserten bei ihrem Kantersieg gegen die völlig enttäuschenden Nürnberger die Trefferausbeute der Gäste-Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo deutlich auf.

Dem Bundesliga-Absteiger aus dem Frankenland droht mit 36 Punkten auf Platz 15 damit weiter der ungebremste Absturz in die 3. Liga. Dies liegt auch an der unglaublichen Aufholjagd des Karlsruher SC gegen Zweitliga-Meister Arminia Bielefeld.

Der KSC rettete nach großem Kampf trotz frühem nach 0:3-Rückstand noch ein 3:3 (1:3)-Remis. Philipp Hofmann erzielte für die Karlsruher alle drei Tore. Nun haben die Karlsruher mit 34 Punkten nur noch zwei Zähler Rückstand auf die Franken und am letzten Spieltag die Chance, doch noch den Relegationsplatz mit Rang 15 zu tauschen. Der direkte Abstieg ist dagegen nur noch theoretisch möglich. Drei Punkte und zehn bzw. 14 Tore Vorsprung auf den SV Wehen Wiesbaden und Dynamo Dresden sprechen für den KSC.

Dynamo ist trotz eines Last-Minute-Erfolgs beim SV Sandhausen nahezu abgestiegen. Zwar gewannen die Sachsen dank eines Tores von Marco Hartmann (90.) noch mit 1:0 (0:0) , dennoch ist ein Klassenverbleib für sie nahezu ausgeschlossen.

Auch der SV Wehen Wiesbaden ist nach der 1:3 (1:0)-Niederlage beim SV Darmstadt 98 trotz einer frühen Führung so gut wie sicher abgestiegen. Torjäger Manuel Schäffler traf bereits in der 5. Minute für die Gäste, doch Serdar Dursun (63.), Seung-ho Paik (77.) und Marcel Heller (86.) drehten die Partie zugunsten der Lilien.

Der VfL Osnabrück (4:1 gegen Holstein Kiel) und der FC St. Pauli (1:1 gegen Jahn Regensburg) bauten ihr Punktekonto auf jeweils 39 aus und retteten sich am vorletzten Spieltag in ein weiteres Zweitligajahr. Der VfL Bochum kam im letzten Saison-Heimspiel gegen die SpVgg Fürth zu einem 2:2 (1:1) und bleibt damit seit elf Spielen unbesiegt.