Der FC St. Pauli gewinnt auch das achte Spiel in Serie und nähert sich den Aufstiegsrängen in der 2. Liga. Anthony Ujah wird zum Helden in Braunschweig – denn er zeigt Zivilcourage.

Die Überflieger des FC St. Pauli haben ihre beeindruckende Erfolgsserie mit einem hohen Auswärtssieg fortgesetzt und dürfen mittlerweile sogar vom Aufstieg in die Fußball-Bundesliga träumen.

Die Hamburger gewannen am 25. Spieltag der 2. Liga 5:0 (4:0) bei Schlusslicht SV Sandhausen. Damit hat St. Pauli nur noch acht Punkte Rückstand auf den zuletzt schwächelnden Stadtrivalen Hamburger SV auf Platz drei.

Jackson Irvine (45.+3/88.), Manolis Saliakas (19.), Lukas Daschner (24.) und Oladapo Afolayan (25.) trafen für die Kiezkicker, die den achten Dreier in der achten Partie unter der Regie von Trainer Fabian Hürzeler holten.

Dagegen taumelt Sandhausen nach dem siebten Spiel ohne Sieg in Folge dem Abstieg entgegen. Zu allem Überfluss sah Alexander Esswein in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Rote Karte wegen groben Foulspiels (45.+1).

Vor 7642 Zuschauern im Stadion am Hardtwald wurde der SVS in den ersten 25 Minuten von den Gästen regelrecht auseinandergenommen. Die Hamburger Offensive spielte Katz und Maus mit der völlig überforderten Defensive der Kurpfälzer. Direkt im Anschluss an den Platzverweis für Esswein schraubte Irvine das Ergebnis noch vor der Pause in die Höhe.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs vergaben die Hamburger zahlreiche Chancen auf weitere Tore. Danach verwaltete St. Pauli den Vorsprung nur noch – weitere Treffer für die Gäste waren dennoch möglich.

Ujah wirft Feuerwerkskörper vom Platz

Das Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 ist am Sonntag schon in der ersten Halbzeit zweimal unterbrochen worden. Grund waren jeweils Leuchtraketen, die einmal aus dem Hannoveraner (8. Minute) und einmal aus dem Braunschweiger Fanblock (40. Minute) auf das Spielfeld geworfen wurden. In einer Szene nahm Eintracht-Stürmer Anthony Ujah einen noch brennenden Feuerwerkskörper selbst in die Hand und warf ihn vom Platz.

Das Spiel gewann Eintracht Braunschweig in letzter Minute. Durch ein Tor von Jannis Nikolaou in der Nachspielzeit besiegte der Abstiegskandidat den niedersächsischen Erzrivalen Hannover 96 verdient mit 1:0 (0:0). Vor 20.995 Zuschauern vergaben die Braunschweiger schon vorher mehrere klare Chancen. Die schwachen 96er bleiben durch diese Niederlagen im neuen Jahr sieglos.

Rostock rutscht weiter ab

Für Hansa Rostock wird die Situation im Tabellenkeller der 2. Liga durch die nächste Heimpleite dagegen immer brenzliger. Nach einem 2:5 (0:3) gegen Fortuna Düsseldorf rutschte Hansa erstmals in dieser Saison in die Abstiegszone. Die Fortuna (42 Punkte) darf als erster Verfolger des Spitzentrios dagegen weiter von der Rückkehr in die Bundesliga träumen.

Dawid Kownacki (12.), Rouwen Hennings (20.), Matthias Zimmermann (41./48.) und Christoph Klarer (82.) trafen für die Rheinländer, die am SC Paderborn vorbeizogen. Die Rostocker, für die Kai Pröger (57.) und Kevin Schumacher (78.) zu spät trafen, müssen nach bisher nur einem Sieg im neuen Jahr als Tabellenvorletzter mehr und mehr um den Klassenverbleib bangen.