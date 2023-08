Wer von seinem Team überzeugt ist, drückt sich anders aus. Minutenlang erzählte Pal Dardai, was alles nicht möglich sei bei Hertha BSC Berlin. Eine ganze Mannschaft samt Ersatzbank hat den Absteiger verlassen. Eine ähnliche Anzahl an Profis ist hinzugekommen – und das wird nicht das Ende sein. „Wir müssen uns verstärken“, sagte Dardai, „und das werden wir auch.“

Besonders im Mittelfeld sucht der Berliner Trainer nach erfahrenen Spielern, die Stressresistenz und Durchsetzungsvermögen mitbringen. Fabian Reese und Marco Richter müssen als gelernte Stürmer im unausgewogenen Kader Herthas gerade Mittelfeldarbeit verrichten, weil dort schlicht Profis fehlen. Darauf wies Dardai nicht zu Unrecht mehrfach hin. Aber mit Jeremy Dudziak ist da immerhin einer, der ein Spiel als „Achter“ aufziehen kann, und betrachtet man nur die individuelle Klasse der drei Genannten, sind die Auftritte der Berliner in dieser Zweitligasaison schon sehr enttäuschend: Das 0:3 am Samstagabend beim Hamburger SV war die dritte Niederlage. Ein Tor hat die Hertha noch nicht zustande gebracht.

Dardai war in seinem Urteil ungnädig und klang ziemlich fatalistisch, als er sagte: „Vielleicht fehlt uns die Qualität und wir sind nicht gut genug für diese Liga.“ Deutlicher kann der Hilferuf in Richtung Vereinsführung nicht sein, ihm weitere Spieler zur Verfügung zu stellen. Dabei muss Sportdirektor Benjamin Weber in dieser Transferperiode ein Plus von mehr als 20 Millionen Euro erwirtschaften.

„Schwierige Liga“

Der Misserfolg im ausverkauften Volksparkstadion förderte dabei die nicht neue Erkenntnis zutage, dass die Berliner noch keine Mannschaft sind. Vieles wurde im Alleingang versucht, was sich gerade im Defensiven verhängnisvoll auswirkte: 27 Torschüsse ließ die Hertha gegen die in allen Belangen überlegenen Hamburger zu. Drei Gegentore waren da noch schmeichelhaft. Als er sich ein wenig abgeregt hatte, wirkte Dardai versöhnlicher: „Wir brauchen noch ein paar Wochen, um in dieser Liga anzukommen. Es ist eine schwierige Liga.“

Wer wüsste das besser als der HSV! Doch nach Siegen gegen beide Absteiger und offensiv ansehnlichen Auftritten ist im Moment alles eitel Sonnenschein bei den Hamburgern. „Es macht einfach Spaß, die Energie zu spüren, die die Jungs reinbringen“, sagte Trainer Tim Walter.

Dass es dabei mal wieder ein Zu-null-Spiel wurde, gefiel ihm nach den Diskussionen der vergangenen Wochen besonders. Acht Gegentore in drei Partien hatten die Debatte um seine Spielweise aufflammen lassen. Dort hat Walter nun tatsächlich einige Sicherungen eingebaut, ohne den riskanten Stil über Bord zu werfen – das werde es auch nicht geben, solange er in Hamburg sei, sagte er.

Im Kern wirkt das Konstrukt derzeit vor allem wegen der individuellen Klasse zweier Einkäufe etwas stabiler: Innenverteidiger Dennis Hadzikadunic und Außenverteidiger Ignace van der Brempt sind im Passspiel versiert, zweikampfstark und haben Walters Aufbau schon gut verinnerlicht. Außerdem ist jetzt zur Not auch mal ein langer Ball erlaubt.

Ergebnis und Erlebnis sollen beim HSV zusammenpassen, das ist Walters Erwartung. Vorn kann sich der Coach auf die Tore von Robert Glatzel und Laszlo Benes (je vier) sowie die Läufe Bakery Jattas verlassen. Es sieht gut aus, was der HSV bisher aufführt, und das nächste Spitzenspiel am Samstagabend bei Hannover 96 wird weitere Hinweise geben, wie stabil der Aufstiegsanwärter wirklich ist.