Sportvorstand Jonas Boldt : „Der HSV ist keinem egal“

Welches Bild hatten Sie vom HSV, als Sie vor 18 Monaten herkamen?

Chaosklub. Aber auch: ein sehr reizvoller Verein. Die Tatsache, dass ich hier anfangen durfte, hatte ja auch den Hintergrund, dass es beim HSV mal wieder gebrannt hatte. Zu meiner Zeit in Leverkusen hatte ich immer das Gefühl, man nimmt alles wahr, was beim HSV passiert – und es ist keinem egal. Es gab große Ausschläge in beide Richtungen. Das war für mich aber auch der große Reiz des Angebots. Da habe ich mir gesagt: Spring rein!