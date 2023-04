Aktualisiert am

Zweite Liga am Samstag : HSV deklassiert Hannover und beendet Ergebniskrise

Der Hamburger SV hat im Aufstiegsrennen der zweiten Fußball-Bundesliga den Druck auf die Konkurrenten Darmstadt 98 und 1. FC Heidenheim wieder erhöht. Mit dem 6:1 (2:0) im Nordduell gegen Hannover 96 beendete die Mannschaft von Trainer Tim Walter am Samstag ihre Ergebniskrise nach drei Spielen ohne Erfolg. Hannover 96 erlebte nach dem ersten Rückrunden-Sieg eine Woche zuvor gegen den SV Sandhausen einen schweren Rückschlag.

Nach der HSV-Führung durch Sonny Kittel (34. Minute) und Laszlo Benes (41.) in der ersten Halbzeit gelang Hannovers Derrick Köhn (52.) der Anschlusstreffer. Doch die Gastgeber konterten durch das zweite Tor von Benes per Foulelfmeter (61.) und dem 17. Saisontreffer von Torjäger Robert Glatzel (65.). Der eingewechselte Ransford Königsdörffer (76.) und Ludovit Reis (87.) machten es ganz deutlich.

Durch den Erfolg rückten die Hamburger zumindest bis zum Abendspiel (20.30 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zur zweiten Bundesliga, bei Sky und Sport1) des 1. FC Heidenheim gegen den FC St. Pauli auf den zweiten Platz vor. Tabellenführer Darmstadt 98 spielt am Sonntag (13.30 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zur zweiten Bundesliga und bei Sky) gegen den SC Paderborn.

Zäher Beginn

Die 57.000 Zuschauer im ausverkauften Volksparkstadion sahen eine Partie mit etlichen Fehlern auf beiden Seiten. In den ersten 25 Minuten war das Spiel daher zäh und ohne große Torchancen. Erst danach wurde der HSV zielstrebiger und kam zu Möglichkeiten. Kittels erstem Saisontor und Benes' Treffer gingen erschreckende Patzer der Niedersachsen voraus.

Nach dem Anschlusstor durch Köhn schöpften die Gäste kurzzeitig Hoffnung. Mit dem 3:1 für die Hamburger durch Benes brach Hannover komplett auseinander. Der HSV hatte wenig Mühe, das Ergebnis auszubauen und sich für den Saisonendspurt Selbstvertrauen zu holen.

Ujah erlöst Braunschweig

Eintracht Braunschweig schaffte im Tabellenkeller einen Befreiungsschlag. Die Niedersachsen kamen im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern zu einem 1:0 (0:0), wobei Angreifer Anthony Ujah (76.) das erlösende Führungstor erzielte. Mit 29 Punkten kletterte Braunschweig auf den 13. Tabellenplatz und hat drei Punkte Vorsprung vor Relegationsplatz 16.

Aus den vergangenen drei Spielen ohne Niederlage holte die Eintracht immerhin sieben Punkte. Die Roten Teufel vom Betzenberg sind seit nunmehr fünf Spielen ohne Dreier. In der Anfangsphase war Ujah immer wieder Ausgangspunkt von gefährlichen Aktionen des deutschen Meisters von 1967. In der achten Minute konnte Ujah den Ball nicht mehr in Richtung Tor bringen, drei Minuten später leistete er die Vorarbeit für Anton-Leander Donkor, der allerdings das gegnerische Tor knapp verfehlte.

Die Pfälzer mussten bis zur 37. Minute warten, ehe die erste gute Chance zustande kam. Marlon Ritter zwang mit einem Freistoß aus 18 Metern Ron-Thorben Hoffmann im Tor der Gastgeber zu einer Glanzparade. In der zweiten Halbzeit hatte die Eintracht ein optisches Übergewicht, konnte sich aber nur wenige klare Chancen herausspielen. Erst Ujah erlöste die Gastgeber mit seinem Treffer.

Nürnberg punktet dank Videobeweis

Mit Ach und Krach erkämpfte sich derweil der 1. FC Nürnberg einen Punkt. Kwadwo Duah (90.+4) verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:1 (0:1) gegen den Karlsruher SC. Der „Club“ hat nun fünf Punkte Abstand zum ersten Abstiegsrang. Karlsruhes Marcel Franke ) sah wegen wiederholten Foulspiels (90.+4, nach Videobeweis) die Gelb-Rote Karte vor dem Strafstoß zum Ausgleich.

Mikkel Kaufmann (26.) hatte zum Führungstor für die Gäste getroffen und neun Minuten später auch die Chance zur Resultatserhöhung, wurde aber im letzten Moment gestoppt. Die Franken verhinderten die zweite Niederlage in Folge, konnten in den vergangenen fünf Partien aber nur einmal dreifach punkten. Der KSC rangiert mit 36 Punkten im gesicherten Tabellenmittelfeld.

Nürnberg hatte Mühe, ins Spiel zu finden. Möglicherweise steckte dem FCN noch das DFB-Pokalspiel am vergangenen Mittwoch gegen den Bundesligaklub VfB Stuttgart (0:1) in den Knochen. Der KSC konnte sich mit geschicktem Tackling und guten Ballstafetten immer wieder befreien. Die Hausherren von Trainer Dieter Hecking zeigten zwar viel Einsatz und Moral, allerdings konnten sie lange Zeit nicht die Spielkontrolle erobern.

Erst kurz vor der Halbzeitpause hatte der „Club“ die besten Gelegenheiten. Duah (41.) hatte den Ausgleich auf dem Fuß, Abwehrspieler Christoph Kobald konnte allerdings den Gegentreffer noch verhindern. In der 42. Minute musste Karlsruhes Marvin Wanitzek auf der Linie klären. In der 53. Minute wurde ein vielversprechender Schuss von Wanitzek auf der Gegenseite noch abgefälscht und ging ins Aus.