Der 1. FC Heidenheim ist vorerst auf einen direkten Aufstiegsplatz geklettert. Das Team von Trainer Frank Schmidt gewann am Freitag bei Hannover 96 mit 3:0 (3:0) und hat mit 54 Punkten den Hamburger SV (53) überholt. Die Hanseaten gastieren am Samstag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur 2. Bundesliga und bei Sky, sowie bei Sport1) beim 1. FC Kaiserslautern. Jan-Niklas Beste (31. Minute), Torjäger Tim Kleindienst (35.) mit seinem 21. Saisontor und Denis Thomalla (45.+4) trafen für Heidenheim. Hannover 96 vergab durch Maximilian Beier einen Foulelfmeter (82.) und bleibt nach nur einem Erfolg aus elf Rückrundenpartien mit 34 Punkten im Tabellenmittelfeld.

2. Bundesliga Liveticker

Die Gastgeber starteten vor 25.200 Zuschauern nach den vielen Rückschlägen wie dem 1:6 beim Hamburger SV oder dem 0:1 im Derby bei Eintracht Braunschweig mit viel Wucht. Ein Schuss von Derrick Köhn prallte nach sechs Minuten an die Unterkante der Latte.

Heidenheim wirkte nach dem bitteren 0:1 vom vergangenen Samstag gegen St. Pauli zuerst leicht verunsichert. Dann zeigte der Aufstiegskandidat seine Effizienz: Mit dem ersten Torschuss brachte Beste sein Team in Führung. Mit der zweiten Chance erhöhte Stürmer Kleindienst mit einem Lupfer über 96-Torhüter Ron-Robert Zieler nach Bestes Vorarbeit nur vier Minuten später auf 2:0.

Auch die dritte Gelegenheit nutzte der Gast gnadenlos: Thomalla köpfte kurz vor der Pause nach einem Eckball unbedrängt zum 0:3 aus 96-Sicht ein.

Hannover versuchte nach dem Seitenwechsel zurück in die Partie zu kommen und hatte abermals Pech. Einen Kopfball von Phil Neumann rettete Heidenheims Florian Pick kurz vor der Linie (54.). In der Schlussphase vergab Beier die größte Chance zum 1:3: Der U-20-Nationalspieler scheiterte per Foulelfmeter an Heidenheims Keeper Kevin Müller (82.).

Fürth gewinnt verdient

Die SpVgg Greuther hat den nächsten großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht und die Abstiegssorgen des SSV Jahn Regensburg massiv vergrößert. Im bayerischen Duell siegten die Franken am Freitagabend 2:1 (0:0) und bauten ihren Vorsprung auf den Jahn auf neun Punkte aus. Prince Owusu (48. Minute) hatte die Gäste vor 12.570 Zuschauern in Führung gebracht, Julian Green (66.) mit einem verwandelten Handelfmeter und Dickson Abiama (77.) drehten die Partie.

Die Spielvereinigung fand ohne ihren gelb-gesperrten Top-Torschützen Branimir Hrgota zunächst wenig Lücken in der Regensburger Defensive. Die Oberpfälzer waren das bessere Team und kombinierten sich immer wieder in den Fürther Strafraum. Dass nach 45 Minuten immer noch kein Tor gefallen war, lag an der Regensburger Abschlussschwäche und an Fürths starkem Torwart Andreas Linde.

Mehr zum Thema 1/

Ihre Führung hatten die Regensburger nach Wiederanpfiff Gideon Jung zu verdanken. Der Fürther Abwehrspieler schlug über den Ball, sodass Owusu nur noch einschieben musste. Mit der Einwechslung von Abiama erarbeiteten sich die Franken dann immer mehr Möglichkeiten. Der Ausgleich durch Green und Abiamas sehenswerter Schlenzer zum 2:1 waren verdient. In der Schlussphase drehte der Jahn nochmal auf, doch Linde hielt die Führung fest.