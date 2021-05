Zweite Bundesliga : Düsseldorf zieht mit HSV gleich

Snooker-Weltmeisterschaft : Selby holt sich seinen vierten Titel

Mit 18:15 hat Mark Selby seinen Landsmann Shaun Murphy in der finalen Session in Sheffield bezwungen. In dem berühmten Crucible Theatre waren fast 1000 Zuschauer zu Besuch. Die WM diente auch als Pilotprojekt für Veranstaltungen in der Corona-Krise.