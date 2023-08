Es war ein angenehmer Austausch bei Laugenbrezeln und Kaffee. Fabian Hürzeler und Andreas Bornemann hatten zu einem Hintergrundgespräch geladen, in dem sie ihre Sicht auf die vergangene Saison preisgaben – bei Hürzeler müsste man sagen: auf eine halbe Saison. Denn der 30 Jahre alte Coach des FC St. Pauli arbeitet ja erst seit der Rückrunde in verantwortlicher Position bei den Hamburgern.

Es war nichts Weltbewegendes, was Trainer und Geschäftsleiter Sport an diesem Vormittag im Juni sagten. Aber aus all ihren Sätzen sprach etwas sehr Planvolles. Schon wenige Tage nach dem letzten Abpfiff wirkten die beiden, als hielten sie das jeweils nächste, passende Teilchen eines 1000er-Puzzles bereit, Motiv „Millerntor“, als würde erst Bornemann eines anlegen, dann Hürzeler.

„Das völlig falsche Signal“

Den beiden schien das Kommen und Gehen im Kader des Klubs keinerlei Kopfzerbrechen zu bereiten. Dabei setzten sie Zeichen, die man aus den Vorjahren vom FC St. Pauli nicht kannte. Da waren Selbstbewusstsein, Klarheit, Ambition. „Es wäre das völlig falsche Signal, nach solch einem Halbjahr jetzt zu bremsen“, sagte Bornemann. St. Pauli hatte 13 der 17 Rückrundenspiele gewonnen und einer der ersten drei Plätze in der Tabelle nur um einen Hauch verpasst.

Rund acht Wochen später hat sich die Sprache nicht verändert. Genau das, was Präsident Oke Göttlich zuletzt immer gestört hatte – „dass uns eine gewisse Ambitionslosigkeit unterstellt wurde“ –, hat der beliebte Stadtteilverein abgelegt. Es soll am Millerntor und im Gesamtverein weder nur um das Erlebnis gehen noch um die vermeintlich überlegene moralische Haltung. Der FC St. Pauli will unter Göttlich, mit Hürzeler und Bornemann ein Fußball-Unternehmen sein, das in Sachen gesellschaftliche Verantwortung vorangeht, im Kerngeschäft aber ein Kandidat für die erste Liga ist.

Hinterlegt ist dieses Streben durch einen vergleichsweise wuchtigen Spieleretat von etwa 18 Millionen Euro. Helfen soll, dass im vergangenen halben Jahr eine Basis gelegt wurde, von der aus die ersten Ränge angegriffen werden. In vielen vergangenen Zweitliga-Spielzeiten stiegen Teams auf, die in der Rückrunde der Vorsaison aufgetrumpft hatten. Zum Auftakt in der vergangenen Woche siegten die Kiezkicker 2:1 in Kaiserslautern. An diesem Samstag (13.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur zweiten Bundesliga und bei Sky) bekommen sie es am Millerntor mit Fortuna Düsseldorf zu tun.

Zu den Fragen, die die beiden Verantwortlichen ohne die übliche Geheimniskrämerei beantworteten, gehörten, wie es ohne die Säulen Leart Paqarada (zum 1. FC Köln) und Lukas Daschner (nun beim VfL Bochum) weitergehen solle. Paqarada hatte das Spiel als feiner Techniker von hinten links strukturiert. Daschner als ballgewandter Mittelstürmer war stets anspielbar und torgefährlich.

Ihn soll, einhergehend mit einer Systemänderung ganz vorn, der Regensburger Andreas Albers ersetzen – ein kopfballstarker, wuchtiger Mittelstürmer. Bei Paqarada redeten Bornemann und Hürzeler nicht um den heißen Brei. Für ihn könne es keine gleichwertige Lösung geben. Lars Ritzka und der hinzugeholte Philipp Treu stehen als defensivere linke Verteidiger bereit.

Stabilität auf Knopfdruck

Ritzka? Treu? Über solche Namen kommt man unmittelbar zu Fabian Hürzeler. Er ist das Geheimnis des Erfolges beim FC St. Pauli. Weitgehend namenlose Profis soll er besser machen. Sie individuell, aber auch als Verbund in einem anspruchsvollen System mit vielen Kombinationen durch die Mitte. Hürzeler stieg mit 29 Jahren zum Cheftrainer bei St. Pauli auf. Die erste Reihe kannte er bis dahin nur vom FC Pipinsried aus der Bayern- und Regionalliga.

Wie er St. Pauli quasi auf Knopfdruck Stabilität verlieh, überzeugte alle: Gegenpressing, Restverteidigung – das war wie aus einem Guss. Der nun sehr zähe FC gewann bei den späteren Aufsteigern in Heidenheim und Darmstadt, war beim HSV die bessere Mannschaft. Keiner sprach mehr von Timo Schultz, dem Bornemann im Winter während der WM-Pause die Entlassungspapiere ausgehändigt hatte. Durch Hürzelers Siegesserie wirkte diese mutige Entscheidung noch durchdachter. Bornemann ist inzwischen unangefochten, hat seinen Vertrag gerade verlängert.

Hürzeler will viel. Er lässt sich coachen. Saugt Input von außen aus fachfremden Disziplinen auf. Er ist tendenziell unzufrieden, ohne zum Nörgler zu werden. Im Spiel fallen ihm misslungene Dinge eher auf als gelungene. Damit passt er bestens zu Göttlichs Vorstellungen eines Fußball-Unternehmens, in dem jede und jeder weiterkommen soll. Am besten aus Eigenmotivation.