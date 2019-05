Aktualisiert am

VfB in der 2. Bundesliga

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel VfB in der 2. Bundesliga :

FAZ Plus Artikel VfB in der 2. Bundesliga : Das bedeutet der Absturz für Stuttgart

Eine „Horror-Saison“ endet für Stuttgart mit dem größtmöglichen Schaden. Der VfB spielt nur noch in der zweiten Bundesliga. Und die Perspektiven für die Schwaben wirken bedrohlich.

Der Abstieg in die Zweite Fußball-Bundesliga kommt für den VfB keinesfalls unerwartet. Und er trifft den Klub auch nicht unverdient. Ganz im Gegenteil. Nach einer „Horror-Saison von Anfang bis Ende“, wie es Interimstrainer Nico Willig nannte, müssen die Schwaben den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Mit dem 0:0 im Relegations-Rückspiel am Montagabend war der Absturz endgültig besiegelt, das größtmögliche Debakel eingetreten.

Bundesliga Spieltag ANZEIGE

Anders als bei Präsident Wolfgang Dietrich aber, der wortlos und mit einem kaum merklichen Kopfschütteln an den versammelten Journalisten vorbeischritt, im selben Moment auf der Vereinshomepage jedoch ein offenbar vorbereitetes Statement veröffentlichen ließ, regierte bei den Spielern und Betreuern eine tief sitzende Betroffenheit. Fassungslos schlichen die Stuttgarter vom Feld, ehe dort die rot-weiße Jubelparty der Berliner ihren Lauf nahm.