Schalke in der Krise

Schalke in der Krise :

Schalke in der Krise : Zeichen des Zerfalls

Durch die Niederlage in Düsseldorf ist Schalke endgültig das schlechteste Rückrundenteam der Bundesliga. Die Gegenwart ist düster – die Zukunft ebenso.

Gesenkte Blicke: Bei Schalke läuft in der Rückrunde nichts mehr. Bild: AP

Nun ist der FC Schalke 04 tatsächlich dort angekommen, wo ein Klub hingehört, der einfach immer weiter verliert, der fast nie Tore schießt und der bei einem Auswärtsspiel in Düsseldorf so furchtsam auftritt, dass nur magere 25 Prozent Ballbesitz herausspringen. Schalke ist Tabellenletzter. Zum Glück für den Gelsenkirchener Traditionsverein handelt es sich bei diesem deprimierenden Befund allerdings lediglich um das Bild der Rückrundentabelle.

Das komfortable Punktepolster aus der Hinrunde wird deshalb wohl ausreichen, um das Team vor wirklich ernsten Abstiegsnöten zu bewahren. Aber der sportliche Niedergang nimmt mit dem 1:2 bei Fortuna Düsseldorf immer dramatischere Züge an. „Wir können uns nicht so präsentieren, wie in den letzten drei Spielen“, zürnte Jochen Schneider nach der dritten Niederlage im dritten Spiel nach der Saisonunterbrechung. Der Sportvorstand wirkte ratlos, niedergeschlagen, ja hilflos. Und hinter seinen Worten war ein neuer Ton vernehmbar.