Gladbach mit Yann Sommer : Das Worst-Case-Szenario für den FC Bayern

Auf einmal standen zwei Männer am Tor von Manuel Neuer. Sie trugen keine Trikots, sondern T-Shirts, eines mit der Aufschrift: „Stoppt den fossilen Wahnsinn“. Mit Kabel und Kleber wollten sie sich am rechten und am linken Torpfosten festmachen – und, so stand es fast sofort in der Social-Media-Kommunikation ihrer Klimaaktivismus-Gruppe „Letzte Generation“, vor einem Leben in „einer drei bis vier Grad heißeren Welt“ warnen, in der „Wasserknappheit und kollabierende Sozialsysteme auch den Fußball vernichten“ würden.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Doch die Stadionordner schnappten sie schnell. Und auch wenn an der Klimakrise wirklich nichts witzig ist, musste man sich an diesem Abend aus sportlicher Sicht einen kleinen Scherz nicht verkneifen: So nah wie die zwei Aktivisten in der 17. Minute dieses Bundesligaspiels waren zwei Spieler von Borussia Mönchengladbach dem Tor von Neuer in 90 Minuten gleichzeitig nicht gekommen.