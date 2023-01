Yann Sommer und der FC Bayern : Ein heiß begehrter Keeper

Aktualisiert am

Bleibt er in Mönchengladbach, wechselt er zum FC Bayern oder gar zu Manchester United? Torwart Yann Sommer bieten sich im neuen Jahr viele Karriere-Optionen. Der Schweizer muss gut abwägen.

Ähnlich souverän wie mit den Bällen, die auf sein Tor zufliegen, geht Yann Sommer in diesen Wintertagen mit den Fragen um, die ihm überall zugerufen werden. Sogar unmittelbar nach dem mit 1:6 verlorenen Achtelfinalspiel gegen Portugal bei der WM wurde der Schweizer auf seine Zukunft angesprochen, als er traurig zum Gespräch in der Mixed Zone erschien.

„Bitte nicht diese Frage jetzt“, erwidert er freundlich, und die meisten Zuhörer können in diesem Moment sowohl den 34 Jahre alten Keeper wie auch die neugierigen Berichterstatter verstehen, die inzwischen noch interessierter nachfragen. Denn Sommer, dessen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach am 30. Juni ausläuft, wird nicht mehr nur mit Manchester United in Verbindung gebracht, sondern auch mit dem FC Bayern München.

Sommer als Neuer-Ersatz?

Nachdem Manuel Neuer beim Ski-Tourengehen einen Beinbruch erlitt und bis zum Saisonende ausfällt, sucht der Tabellenführer der Bundesliga einen Ersatz, und Sommer ist der interessanteste Kandidat für die vorübergehend frei gewordene Stelle: erfahren, stark mit Händen und Füßen, stabil als Persönlichkeit, gut in Form sowie erprobt auf höchstem internationalen Niveau.

Und möglicherweise zu attraktiven Konditionen verfügbar. Schließlich bietet ein sofortiger Wechsel für Borussia Mönchengladbach die letzte Möglichkeit, eine Ablösesumme mit dem Torhüter zu erwirtschaften.

Allerdings ist der Weg zu so einem Vereinswechsel recht verworren, weil viele Argumente abgewogen werden müssen. Also sagte Sommer auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland in der vergangenen Woche: „Ich möchte nichts sagen, es gibt keinen neuen Stand.“ Seine Überlegungen liegen jedoch auf der Hand.

Gladbacher Ausverkauf droht

Eine Möglichkeit besteht darin, den Vertrag bei der Borussia zu verlängern, es gebe „offene Gespräche mit dem Verein, diese werden wir in den kommenden Tagen wie vereinbart wieder aufnehmen“, teilt der Schlussmann auf der Homepage der Borussia mit. Reizvoller erscheint jedoch ein neues Abenteuer im Karriereherbst.

Sollte Erik ten Hak, der Trainer von Manchester United, Sommer tatsächlich angeboten haben, in der kommenden Saison als Stammkeeper in der Premier League zu spielen, wäre das eine verführerische Option. In München hätte Sommer hingegen die Aussicht, im Mai deutscher Meister zu werden, um den Champions-League-Titel mitzuspielen und vielleicht auch noch den DFB-Pokal zu gewinnen. Aber was passiert, wenn Neuer gesund zurückkommt? Beim Rekordmeister droht Sommer die Gefahr, auf der Ersatzbank zu landen.

Die geschätzten fünf Millionen Euro, die der FC Bayern in so einen Transfer investieren müsste, wären willkommen am Niederrhein, nachdem seit Pandemieausbruch erheblich weniger Geld durch Spielerverkäufe erwirtschaftet wurde als erhofft. Eigentlich sollte der Kader schon im Sommer 2021 umgebaut werden, doch es fanden sich keine Käufer für wechselwillige Stars.

Durch Transfers von Denis Zakaria (zu Juventus Turin) sowie Breel Embolo (AS Monaco) flossen während der folgenden Transferperioden wenigstens insgesamt rund 20 Millionen Euro nach Mönchengladbach, aber mit Matthias Ginter ging auch ein Nationalspieler ablösefrei zum SC Freiburg. Ähnliches droht am Ende der laufenden Saison mit Marcus Thuram, Ramy Bensebaini und eben Sommer, was nicht nur den Kader schwächen, sondern auch ein gefährliches Gefühl ­verstärken würde: Blutet die Borussia weiter aus?

Sportdirektor Roland Virkus bekämpft diesen Eindruck vehement. „Es muss sich niemand Sorgen um uns machen, wir sind sehr gut vorbereitet“, sagt er der „Bild“-Zeitung. „Wir haben schon längst vorgescoutet, für alles ein Wenn-dann-Szenario und können jederzeit reagieren.“

Das mag stimmen, und für die Stelle im Tor kommt auch der 21 Jahre alte Ersatztorwart Jan Olschowski infrage, der mit seiner famosen Leistung beim 4:2 gegen Dortmund im November auf die Bühne der Bundesliga trat. Aber die Lücke, die Sommer hinterlassen würde, wäre riesig, auf dem Platz und in der Kabine.