4:0 gegen Schalke : Voller Erfolg für Xabi Alonso beim Start in Leverkusen

Konzentriert und gleichzeitig entspannt, voller Vorfreude und voller Vertrauen auf die erste erstklassige Profimannschaft, die er trainiert: Xabi Alonso kehrte am Samstag nach drei Jahren als Spieler des FC Bayern München (2014 bis 2017) auf die Bühne Bundesliga zurück: als Coach des zuletzt auf Rang 17 abgestürzten Champions-League-Teilnehmers Bayer 04 Leverkusen.

Nach gerade einmal zwei Trainingseinheiten mit seinem neuen Team und zuvor vier Probejahren als Coach des U-14-Jugendteams von Real Madrid und Fußballlehrer der zweiten Mannschaft von Real Sociedad San Sebastian ist der Weltstar als Spieler nun bereit, in einer anderen Rolle in den großen Fußball zurückzukehren. Auf Anhieb erwartet ihn eine schwere Aufgabe: Bayer 04 nach zwölf Pflichtspielen mit gerade mal zwei Siegen zu frischem Selbstvertrauen und neuen Erfolgserlebnissen zu verhelfen.

Am Samstag begann für ihn das Abenteuer bei seiner Rückkehr nach Deutschland: gegen den zuletzt ähnlich verunsicherten Wiederaufsteiger Schalke 04. Ein Déjà-vu für den 40 Jahre alten Basken, dessen Bundesliga-Zeit am 29. August 2014 mit einem 1:1 beim FC Schalke begann. Xabi Alonsos zweite Deutschland-Premiere mündete in einen vollen Erfolg.

Schalke einfallslos und chancenlos

Bayer 04 befreite sich von seinen Beklemmungen und freute sich mitsamt dem neuen, verhalten jubelnden Trainer einen vollen Erfolg mit dem 4:0-Sieg durch die Treffer von Moussa Diaby (38. Minute), Jeremy Frimpong (41./52.) und Paulinho (90.). Ein erstes Zeichen neuer Hoffnung nach düsteren Wochen im Souterrain der Liga. Abstiegsplatz 17 haben die fürs Erste auf Rang 14 vorgerückten Rheinländer schon einmal verlassen und ihrem neuen Coach dazu gezeigt, dass aus dieser Mannschaft, in die bald auch der schmerzlich vermisste Jungnationalspieler Florian Wirtz zurückkehrt, noch viel herauszuholen ist.

Schalke dagegen, am Samstag einfallslos und chancenlos, rutschte auf den Relegationsrang 16 ab und dürfte, gemessen an dem inhaltsarmen Auftritt in der BayArena, die Abstiegszone so schnell nicht verlassen.

Hochzufrieden kommentierte der Leverkusener Sportgeschäftsführer Simon Rolfes Verlauf und Ausgang des einseitigen Spiels: „Wir haben das Spiel zu jeder Zeit kontrolliert und dabei trotzdem Dynamik reingebracht.“ Über den neuen Trainer sagte er: „Er hat eine gute Ansprache an die Jungs und fachlich richtig was drauf.“ Alonso, der zu viel erlebt hat, um zu übertreiben, artikulierte seine Zufriedenheit maßvoll und maßstabsgerecht: „Wir sind zufrieden, aber es war nur ein Spiel. Wir müssen weitermachen.“

Worum es ihm als Erstes gehe, sagte Alonso vor dem Spiel in einem Sky-Interview: „Wir wollen die Dinge Spiel für Spiel, Schritt für Schritt besser machen.“ Und so rückte er vom 4-2-3-1-System, der bevorzugten Formation seines am vorigen Mittwoch entlassenen Schweizer Vorgängers Gerardo Seoane, ab und ließ seine Spieler in einem 3-4-3 beginnen – mit zwei Sechsern: Charles Aranguiz und Robert Andrich. Auf der Position, auf der er ob seiner Ordnungskraft zu einer Institution für die Spielkontrolle im internationalen Fußball wurde.

„Ich fühle mich bereit“, sagte der Spanier, der mit dem Nationalteam zweimal Europameister und einmal Weltmeister wurde, der mit Liverpool und Real Madrid die Champions League gewann und mit dem FC Bayern drei deutsche Meisterschaften bejubelt hat. Realist, der er ist, sagte er aber auch: „Natürlich brauchen wir Zeit, auch wenn Zeit im Fußball ein Luxusgut ist.“

Was 30.210 Zuschauer im ausverkauften Stadion zunächst zu sehen bekamen, spiegelte hüben wie drüben eher die Verkrampfung, die sich in jüngster Zeit in den Reihen der Werkself wie der Königsblauen eingenistet hat denn den Mut zur befreienden Tat. Immerhin: Die Leverkusener, voran die umtriebigen Außenbahnsprinter Jeremie Frimpong und Moussa Diaby, versuchten zumindest, das Spiel in neue Bahnen zu lenken – wenn auch fürs Erste ohne durchschlagenden Erfolg.

Als es auf die Pause zuging, schlug Bayer dann doch binnen 160 Sekunden zweimal zu: zuerst durch Diabys wuchtigen Schuss aus sechzehn Metern, der nicht unhaltbar schien (38.), sodann durch dessen kongenialen Partner auf dem rechten Flügel, Frimpong, der beim 2:0 den Ball diagonal an Torhüter Schwolow vorbei ins Netz zwirbelte (41.). Der Knoten schien geplatzt, aus Spielkontrolle wurde Spielfreude, und Xabi Alonsos Premiere deutete in Richtung Happy-ending, wenn man die Zeichensetzung der ersten Halbzeit perspektivisch deuten wollte.

Die Signale hatten nicht getrogen, da der Niederländer Frimpong kurz nach dem Beginn der zweiten Hälfte ein zweites Mal mit einem platzierten Flachschuss zuschlug. Für die finale Zugabe war der eben eingewechselte Paulinho mit seinem Treffer zum 4:0 kurz vor dem Abpfiff zuständig. Die Schalker, von deren Fans einige Fans den Rauswurf von Trainer Frank Kramer forderten, waren an diesem Samstag nur ein Sparringspartner für die Werkself. Die Rheinländer dagegen und ihr kommunikativer neuer Trainer Xabi Alonso durften einen Tag der Freude und Dominanz auskosten. Zuletzt eine Rarität in Leverkusen.