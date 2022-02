Rückkehr zum VfL Wolfsburg : Der unberechenbare Lebemann Max Kruse

Aktualisiert am

Seit Max Kruse zurück in Wolfsburg ist, gewinnt der Klub wieder. Dafür nimmt der VfL Kratzer im eigenen Lack in Kauf, denn Kruse polarisiert wie kaum ein anderer: Er fällt nicht nur auf dem Platz auf.

Nichts gegen sein feines Ballgefühl, das Gespür für den richtigen Moment und seine Cleverness. Das Bemerkenswerteste, was Max Kruse zu bieten hat, ist aber seine Unberechenbarkeit. Bestimmt weiß er meistens selbst nicht so genau, was im nächsten Moment passiert. Zum 2:0-Erfolg des VfL Wolfsburg bei Eintracht Frankfurt hat Kruse ein ziemlich freches Elfmetertor beigesteuert.

Bundesliga Liveticker

Danach sorgte er zielstrebig für die mediale Veredelung des Sieges. „Ich bin jemand, der im Hier und Jetzt lebt“, sagte Kruse als Gast im ZDF-Sportstudio. Seine TV-Plauderei über schnelle Autos, lange Klubnächte und verlorenes Geld verursacht Schlagzeilen in Serie. Mag er das? Braucht er das? „Alles, was ich mache, wird in den Medien breitgetreten“, findet Kruse. Die Gründe dafür sollte er selbst kennen.