Fußballer ohne Maske im Zug : „Unangebracht, respektlos und nicht zu tolerieren“

Der VfL Wolfsburg hat nach einem „nicht zu tolerierenden Fehlverhalten“ einiger Teammitglieder auf der Bahnanreise zum Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen um Entschuldigung gebeten.

Bundesliga Liveticker

Einzelne Spieler des Fußball-Bundesligaklubs sind auf einem Video der Sportschau zu sehen, wie sie am Freitag trotz der weiterhin geltenden Maskenpflicht in Bahnen ohne den Mund-Nasen-Schutz gefahren sind. Zudem sollen sie sich teilweise über die Regeln lustig gemacht haben.

„Der VfL Wolfsburg entschuldigt sich im Namen der gesamten Mannschaft mit Nachdruck für das unprofessionelle und unangebrachte Verhalten seiner Spieler und ganz besonders auch beim Personal der Deutschen Bahn für das respektlose Auftreten insgesamt, das bislang so noch nicht aufgetreten ist und auch nicht dem üblichen Verhalten des Teams entspricht, in keinerlei Weise mit den Werten des VfL Wolfsburg zu vereinbaren ist, nicht toleriert wird und nicht wieder vorkommen darf“, schrieben die Niedersachsen in einer Stellungnahme am Samstag vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky).

​Ein WDR-Mitarbeiter, der zufällig Fahrgast im selben ICE war, hat in dem Sportschaubericht das Fehlverhalten einiger VfL-Profis dokumentiert. Der Reporter sah demnach, wie mehrere Akteure auf die mehrmaligen Hinweise der Zugbegleiterin mit lautem Gelächter reagiert haben sollen. Eine Zugbegleiterin sagte dem WDR demzufolge: „Ich finde das Verhalten der Spieler nicht respektvoll.“

Mehr zum Thema 1/

VfL-Cheftrainer Niko Kovac habe am Freitag unmittelbar nach der Ankunft im Teamhotel vor der versammelten Mannschaft das Fehlverhalten klar und deutlich angesprochen, hieß es weiter. Eine „detaillierte Aufarbeitung“ des Vorfalls soll nach der Rückkehr aus Leverkusen stattfinden.