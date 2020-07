Auszeichnung der Fifa : Lewandowski kann doch noch Weltfußballer werden

Die Superstars der Branche dürfen auch während der Corona-Krise noch auf eine Auszeichnung des Fifa-Weltfußballers in diesem Jahr hoffen. Nach der Absage der ursprünglich am 21. September geplanten Gala in Mailand ist es weiter möglich, dass die Preise vergeben werden, wie ein Fifa-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Wir prüfen verschiedene Optionen, in welcher Form wir etwas durchführen würden.“ Derzeit hänge dies aber von der weltweiten Corona-Situation ab.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Zuletzt hatte Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bedauert, dass erstmals in der Geschichte des Ballon d'Or diese Ehrung für den besten Fußballer der Welt nicht vergeben wird, und dabei für Stürmer Robert Lewandowski geworben. Seit 2016 vergibt die Zeitschrift „France Football“ den Goldenen Ball wieder ohne die Fifa, die seitdem den Weltfußballer wie bereits früher in kompletter Eigenregie kürt.

Die Europäische Fußball-Union Uefa plant fest damit, die besten Spieler der Saison auszuzeichnen. Die Ehrungen sollen rund um die Auslosung der Gruppenphasen im Europapokal Anfang Oktober in Athen stattfinden, wie es auf Anfrage hieß. Die Nominierten sollen nach Abschluss der Turniere im August, mit denen Champions League und Europa League enden, bekanntgegeben werden.

Eine andere Auszeichnung kann Lewandowski aber seit Mittwochabend nicht mehr gewinnen: Der ehemalige Dortmunder Bundesligastürmer Ciro Immobile legte im Fernduell mit Cristiano Ronaldo um die Torjägerkrone in der italienischen Serie A nach. Beim 2:0 (1:0) von Lazio gegen Brescia Calcio am vorletzten Spieltag erzielte Immobile (82.) sein 35. Saisontor. Zudem bereitete er das 1:0 durch Joaquin Correa (25.) stark vor.

Damit überflügelte Immobile auch im Rennen um den Goldenen Schuh Bayern-Torjäger Lewandowski. Bisher hatten beide mit jeweils 68 Punkten gleichauf an der Spitze gelegen, nun steht Immobile bei 70 Zählern. Juve-Star Ronaldo steht bei 31 Treffern (62 Punkte). Der Portugiese blieb bei der sechsten Saisonniederlage von Meister Juventus Turin ohne Tor. Drei Tage nach dem Titelgewinn verloren Ronaldo und Co. 0:2 (0:2) bei Cagliari Calcio. Luca Gagliano (8.) und Giovanni Simeone (45.+2) trafen für die Gastgeber.

Unterdessen trumpfte der AC Mailand vor allem dank Zlatan Ibrahimovic wieder groß auf: Der schwedische Stürmerstar, der jüngst Rücktrittsgerüchte vehement zurückgewiesen hatte, traf beim 4:1 (1:0) bei Sampdoria Genua doppelt (4., 58.). „Wie Benjamin Button war ich immer jung und nie alt. Ich wärme mich gerade erst auf“, sagte Ibrahimovic im Anschluss. Zudem waren der ehemalige Bundesligaprofi Hakan Calhanoglu (54.) und Rafael Leao (90.+4) erfolgreich.

Im Tabellenkeller gelang US Lecce ein extrem wichtiger Sieg. Das Team von Trainer Fabio Liverani gewann 2:1 (1:1) bei Udinese Calcio und liegt vor dem letzten Spieltag nur noch einen Punkt hinter dem CFC Genua, der den ersten Nichtabstiegsplatz belegt, am Mittwoch aber mit 0:5 (0:2) bei Sassuolo Calcio unterging.