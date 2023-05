Erinnert sich noch jemand an die Zeit vor der Einführung des Videobeweises? An die Diskussionen, die es in und um die Bundesliga damals gab? Der Fußball drohe seine Emotionalität zu verlieren, wurde befürchtet. Weil Fans, Spieler und Trainer nicht mehr leidenschaftlich über Fehlentscheidungen diskutieren könnten. Da behaupte nochmal einer, die Deutschen hätten keinen Humor.

Pirmin Clossé Sportredakteur.

Sechs Jahre später ist klar: Der Videobeweis hat einige Debatten beendet. Und unzählige neue geschaffen. Ein Abseitstor, das in der Nachspielzeit das Spiel entscheidet, wird es dank Video Assistent Referee (VAR) wohl nicht mehr geben. Genauso wenig wie Phantomtore durch Thomas Helmer oder Stefan Kießling. Dafür gibt es nun pro Saison geschätzte zehn Handelfmeter, die man oft erst nach der zehnten Superzeitlupe erkennt. Es gibt Siegtreffer in der 102. Spielminute. Und Strafstöße, für die beide Mannschaften wieder aus den Kabinen geholt werden müssen.