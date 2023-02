Aktualisiert am

Die Städte Berlin und Leipzig sind durch eine Zuglinie gut verbunden, nur etwas mehr als eine Stunde dauert die Fahrt. Das suggeriert Nähe. Doch beide Metropolen haben so viel gemein wie Currywurst und Eintopf, die Unterschiede sind prägender als die Gemeinsamkeiten. Das gilt erst recht für die beiden führenden Fußballvereine, RB Leipzig und Union Berlin. Am Samstag kommt es in der Leipziger Arena zum Aufeinandertreffen (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky), dann spielt der Vierte gegen den Zweiten. Spitzenspiel wird eine solche Konstellation gemeinhin genannt und, weil die geographische Nähe es zulässt, auch Derby.

Bundesliga Liveticker

Tatsächlich sind beide neben Hertha BSC die einzigen im Osten Deutschlands angesiedelten Bundesligaklubs, aber das spielt eher eine untergeordnete Rolle bei dieser Rivalität. Es sind die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, die für gegenseitige Ablehnung zwischen den Anhängern sorgen.